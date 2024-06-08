Все сказки в гости к нам

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Елена Ульянкина, Караганда

Участники фестиваля «Кукляндия» подарили малышам и их родителям ощущение волшебства

фото с сайта акимата Карагандинской области

В Караганде уже в шестой раз проводят открытый фестиваль кукольных театров «Кукляндия». Из года в год он расширяет географию участников. В Казахстан приезжают кукольники не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. На этот раз свои сказки к нам привезли актеры из Китая и Эстонии.

Гонконгский театр Sky Bird Puppet Group представил маленьким зрителям кукольное «Шоу китайских традиций». Это, как отметил его руководитель и актер Чунг Чун-Фай, спектакль без слов и с разными видами кукол. Он представляет собой красочное действие, в котором сочетаются китайская музыка, яркие маски и разноцветные национальные костюмы. Представление рассчитано на публику разных возрастов.

А вот эстонский театр Tuuleveski, что означает «Ветряная мельница», показал маленьким зрителям всем знакомую сказку «Красная Шапочка», но вложил в нее новый смысл.

– Историю девочки в красной шапочке знают все. Она классическая. Но у нашей сказки вовсе не классический финал, – отметила актриса театра Tuuleveski София Буланова. – У нас это сказка о бабушке, о родном человеке, которого никогда нельзя забывать. Ведь именно она любит нас, своих внуков, больше и нежнее всех. Это бабушка в детстве рассказывает нам сказки, у которых никогда не бывает грустного конца.

Актеры из Бухарского областного театра кукол привезли на фестиваль мелодраму без слов «Когда зажигаются звезды». Это философский спектакль о мире, в котором происходят чудеса, недоступные человеческому взору. Спектакль рассчитан на взрослых и детей старше 10 лет.

Кызылординский драмтеатр порадовал малышей и их родителей постановкой «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери на казахском языке. А гости из Екатеринбурга показали зрителям собственную версию восточной сказки об Аладдине – с теневыми кук­лами и песочной анимацией.

Существует стереотип, что кукольный театр – только для детей. Подросткам, а тем более взрослым там делать нечего. Однако кукловоды и актеры с этим расхожим мнением не согласны. Они убеждены, что кукольные театры могут и должны внести разнообразие в свои репертуары, хотя поначалу это будет сложно.

– Нужно делать постановки для взрос­лых, чтобы приучать к ним публику, – говорит режиссер Шымкентского театра кукол и юного зрителя Григорий Лайко. – Нужно организовывать фес­тивали и привозить на них кукольные спектакли для взрослых. Для подростков тоже тяжело работать, потому что приходится конкурировать с цифровым миром. Тут, я думаю, нужно развивать такие современные направления, как театр предмета и цифровой театр. Мы как раз и планируем этим заняться.

Карагандинцы тоже задумались о том, чтобы создавать кукольные спектакли для взрослых. Специалисты, которые могут воплотить эту идею в жизнь, в городе есть. В Караганде действуют две кукольные студии: одна – при Академическом театре музыкальной комедии, другая – при Каздрамтеатре им. С. Сейфуллина. Их труппы жаждут новых проектов.

– Когда завершится фестиваль «Кук­ляндия», мы подведем итоги и поставим вопрос о создании кукольных спектак­лей для взрослых, – резюмирует директор Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Думаю, управление культуры нас поддержит. Возможно, уже в следующем сезоне нас ждут большие перемены.

#Караганда #театр #фестиваль #куклы #кукляндия

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