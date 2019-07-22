Всем бедам назло

– О том, в какой ужасной ситуации находилась семья Кати, я узнала не сразу, – рассказывает волонтер, исполняющая обязанности руководителя Северо-Казахстанского корпоративного фонда «Ассамблея» Наталья Хан. – Муж как-то попросил собрать продукты, сказав, что по пути на работу завезет нуждающимся. Так продолжалось какое-то время, но я не вникала, кому и зачем он отвозит еду. А потом однажды, это было зимой, перед Новым годом, супруг сказал мне: «Дом, где проживают эти люди, очень холодный. Если мы им не поможем, они просто умрут».
Я сразу помчалась туда, и увиденное ужаснуло меня. Дом действительно оказался очень холодным, сырым. Катя круглыми сутками топила печь, но толку от этого не было никакого, зато существовал риск пожара. Малыши, чтобы не замерзнуть, ходили в помещении в верхней одежде и уличной обуви. Мы не могли оставить детей в таких условиях, так как реально опасались за их жизнь.
Глава семьи – 25-летняя Катя Михайлова, сирота, воспитанная бабушкой и дедушкой. Одна растит двоих детей и ухаживает за бабушкой, которая из-за проблем с ногами не выходит на улицу, с трудом передвигается даже по дому.