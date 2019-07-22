Всем бедам назло

– О том, в какой ужасной ситуации находилась семья Кати, я узнала не сразу, – рассказывает волонтер, исполняющая обязанности руководителя Северо-Казахстанского корпоративного фонда «Ассамблея» Наталья Хан. – Муж как-то попросил собрать продукты, сказав, что по пути на работу завезет нуждающимся. Так продолжалось какое-то время, но я не вникала, кому и зачем он отвозит еду. А потом однажды, это было зимой, перед Новым годом, супруг сказал мне: «Дом, где проживают эти люди, очень холодный. Если мы им не поможем, они просто умрут».

Я сразу помчалась туда, и увиденное ужаснуло меня. Дом действительно оказался очень холодным, сырым. Катя круглыми сутками топила печь, но толку от этого не было никакого, зато существовал риск пожара. Малыши, чтобы не замерзнуть, ходили в помещении в верхней одежде и уличной обуви. Мы не могли оставить детей в таких условиях, так как реально опасались за их жизнь.

Глава семьи – 25-летняя Катя Михайлова, сирота, воспитанная бабушкой и дедушкой. Одна растит двоих детей и ухаживает за бабушкой, которая из-за проблем с ногами не выходит на улицу, с трудом передвигается даже по дому.

Никаких льгот у матери-одиночки нет. Живут на бабушкину пенсию и мизерную зарплату Кати. Девушка подрабатывает техничкой в подъезде жилого дома и в офисе. Найти работу на целый день пока не может, так как нет возможности надолго оставить детей одних.

Узнав о бедственном положении семьи, Наталья и ее помощники-волонтеры бросили клич для сбора средств. Сами подыс­кали временное пристанище для Михайловых, из личных средств несколько месяцев оплачивали аренду. Возвращаться на прежнее место было нельзя. Согласно акту, составленному органами опеки и попечительства, дом, в котором жила семья, признан аварийным.

Мало того, что он жутко холодный и совершенно не прогревается, так вдобавок каждую весну и осень его затапливало дождевыми и талыми водами. Вода скапливалась посреди комнаты, от чего пол стал заметно провисать. В другом месте от сырости в настиле образовалась даже дыра. Для безопаснос­ти детей ее прикрывали листом фанеры. Соседи помогали латать покрытие, однако через время оно прогнивало в новом месте.

– Мы рассматривали разные варианты, – говорит Наталья. – Сначала надеялись силами волонтеров отремонтировать и утеплить дом, однако, по оценке строителей, капитального ремонта он бы не выдержал. Думали, что Катя может получить государственное жилье как сирота, однако выяснилось, что она даже не стоит в очереди.

Открывали счет на строительство дома, однако сборы шли плохо. К тому же стройка отняла бы много времени. Планировали провести экспертизу на признание здания аварийным, но это тоже не гарантировало получения нового жилья в короткие сроки. Поэтому, взвесив все «за» и «против», приняли решение продать старый дом на стройматериалы и купить новый.

Взявшись помогать молодой маме, Наталья и не предполагала, с каким количеством трудностей придется столкнуться. Распутать клубок застарелых проблем оказалось нелегко. Одна тянула за собой другую. Остается только удивляться упорству людей, которые целенаправленно, изо дня в день, шаг за шагом вытаскивали семью из бедственного положения. Бескорыстно. Не по долгу службы, а по доброй воле. Вкладывая свои время, нервы, силы, деньги, а их понадобилось немало.

Когда выставили дом на продажу, выяснилось, что документы на него не в порядке. Пришлось повозиться, потратить время, чтобы оформить их. Только уладили все с бумагами, как всплыла новая проблема – кредит.

– Когда нотариус, у которой мы оформляли документы, сказала, что на Михайловых висит долг в полмиллиона за кредит, я сначала не поверила. Думала, какая-то ошибка. Откуда у семьи, где почти нет никакого дохода, может быть кредит, кто им его даст? – вспоминает Наталья. – Начали выяснять что да как, вышли на фирму, выдаю­щую деньги без всяких справок и подтверждений. А офис их головной вообще находится в Караганде.

Оказывается, огромный долг за Михайловыми действительно числился. Как рассказала волонтерам Катя, ни о каком банковском кредите она и не помышляла, а про фирму, дающую деньги без подтверждения доходов, узнала из рекламного листочка, прикреп­ленного к обычной квитанции за коммуналку. Такие разносят всем потребителям в городе.

Соблазн оказался слишком велик. Остро нуждавшаяся в деньгах мама – дело было осенью, нужно было закупить к зиме уголь и соб­рать сына в мини-центр – вынуж­денно оформила кредит в 150 тыс. тенге, рассчитывая потихоньку погасить долг.

Первая же просрочка обернулась тяжелым ударом по нищенскому бюджету семьи. Проценты и пеня росли как снежный ком. В итоге долг составил 560 тыс. тенге. Семья осталась практически без средств к существованию. Половину пенсии бабушки – единственного официального дохода – кредиторы удерживали в счет погашения долга. Приходилось выживать на оставшиеся от пенсии 29 тыс. в месяц. И это с двумя детьми на руках и неходячим пожилым человеком.

Впрочем, удержаниями из пенсии кредиторы не ограничились. Как только с помощью волонтеров за Михайловыми была оформлена недвижимость, на нее тут же наложили ограничение. Соответственно продать даже эту рухлядь они не могли.

Переговоры с компанией, выдавшей кредит, оказались бесполезными – проблемы семьи, оказавшейся в безвыходной ситуации, там никого не волновали. Пришлось договариваться с потенциальными покупателями, благо те пошли навстречу.

Часть средств, собранных членами корпоративного фонда на покупку дома, тоже пошла на погашение кредита. В общем, с помощью доб­рых людей удалось закрыть долг и снять обременение. Старый дом был продан за 1,3 млн тенге. Новый купили за 2,5 млн. Недостаю­щие средства вложили опять же неравнодушные горожане, члены фонда, друзья и знакомые Натальи.

– 100 тысяч сверху мы потратили на оформление документов. К сожалению, у нас в стране нет никаких льгот для малоимущего населения при оформлении куп­ли-продажи. Плюс расходы на переезд, – рассказала Наталья Хан.

Теперь у Кати и ее семейства свое жилье в многоквартирном одно­этажном доме в том же районе, где Михайловы жили раньше. Искали специально в прежнем районе, для того чтобы было удобно водить ребенка в мини-центр, который он посещал до переезда.

– Самое главное, на что мы обращали внимание при выборе жилья, – отопление. Этот дом теп­лый, здесь установлено печное отопление с электронасосом. Для обогрева достаточно использовать только дрова. Предыдущие хозяева уверяли нас, что их расход небольшой, – говорит Наталья.

По ее словам, Михайловы уже обжились на новом месте. Катя даже сделала небольшой ремонт, обновила обои. Хозяйка съемной квартиры, где семья прожила 4 месяца, подарила им кое-что из мебели: шкаф, стол со стульями. В доме три просторные комнаты плюс кухня и прихожая.

– Спасибо Наташе, дом очень хороший. Особенно мне нравится, что он на земле, как мы привыкли, – выйти можно во двор. Из окна обзор хороший – ребятишки всегда под моим присмотром, – говорит бабушка Галя.

Мама малышей тоже воспряла духом. Бабушка с Катей теперь планируют накопить денег на покраску фасада дома. И мечтают о стиральной машинке. Но наученные горьким опытом, влезать в кредиты больше не хотят. Говорят, лучше будут понемногу откладывать.

Хотя и сейчас финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, избавление от кредита – серьезное облегчение для них. В связи с этим Наталья отмечает, что поручение Главы государства о снижении кредитной нагрузки на малообеспеченных граждан – большое благо. Спасительная соломинка, которая, возможно, поможет выбраться из тяжелой ситуации.

– Вообще у нас много хороших инициатив принимается для помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, но, к сожалению, многие из них на местах не реализуются должным образом. Исполнители нередко убивают всю идею, – считает Наталья Хан.

…Несмотря на денежные труднос­ти, Катя водит сына в мини-центр. За месяц пребывания ребенка отдает 14 тыс. тенге. Дочку планирует в ближайшее время отдать в садик. Сейчас члены КФ «Ассамблея» помогают молодой матери оформить документы для получения адрес­ной социальной помощи, а Катя ищет постоянную работу.

– На протяжении всего того времени, что фонд шефствует над семь­ей Михайловых, неоценимую поддержку нам оказывает Северо-Казахстанский областной филиал Ассамблеи народа Казахстана. Члены этнокультурных объединений и сотрудники филиала не только неоднократно оказывали материальную помощь Кате и ее семье, но и помогали с переездом. Нужно сказать, что АНК всегда поддерживает любое благое начинание нашего фонда и никогда не остается в стороне в ситуациях, когда землякам требуется помощь, за что им огромное спасибо, – отмечает Наталья Хан. – Самое главное, сейчас у Кати есть стимул, есть крыша над головой. Детей своих она очень любит.