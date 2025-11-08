фото пресс-службы АО «Qarmet»

На днях здесь завершили перевод доменного производства на голубое топливо. Сейчас все три печи, выплавляющие чугун, работают на газу. В результате металлургам удалось сократить использование мазута на 250 тонн в сутки и значительно снизить расход кокса. Экономнее всех сейчас работает доменная печь № 3. На выплавку одной тонны чугуна она расходует менее 500 тонн кокса. Теперь специалисты настраивают на новый технологический режим и две другие домны.

Перевод доменного цеха на голубое топливо позволил снизить объемы вредных выбросов в атмосферу города Темиртау. В 2026 году газификация Карметкомбината продолжится. В планах предприятия подать экологически чистое топливо в цех обжига извести, конвертерный цех, а также на линии оцинкования и ТЭЦ.