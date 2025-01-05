Вспышка метапневмовируса человека зарегистрирована в Китае

Здравоохранение,Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Исследование показало, что острые респираторные инфекционные заболевания в настоящее время активно распространяются внутри страны

 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях.

Ранее Independent написала, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

Метапневмовирус вызывает симптомы, сходные с проявлениями обычной простуды и гриппа. Хотя заболевание, как правило, протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой, отмечает издание.

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от COVID-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало, отмечал портал. Кроме того, в настоящее время не существует противовирусных препаратов для лечения этого вируса, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию.

 

#Китай #вирус #метапневмовирус

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