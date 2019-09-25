​Встречи на полях ООН

В ходе одной из них замес­титель Генерального секретаря ООН – Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фекитамоелоа Утоикаману выразила благодарность Казахстану за активную деятельность в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал представителя ООН о приоритетах работы Казахстана в рамках предстоящего председательства в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которое начнется 1 января 2020 года. Наша страна намерена выступить здесь лидером для достижения Целей устойчивого развития.

Стороны подчеркнули значительный вклад в развитие международного сотрудничест­ва инициированной Казахстаном Алматинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2004–2014 годы и Венской программы действий на 2014–2024 годы.

В ходе переговоров с замес­тителем Генсекретаря ООН – главой Контртеррористичес­кого управления Владимиром Воронковым Мухтар Тлеуберди проинформировал о деятельности Казахстана по противодействию терроризму и выразил признательность за поддержку продвижения инициированного Первым Президентом РК Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

Представитель ООН высоко оценил усилия Казахстана по обеспечению безопасности и устойчивого развития. Была отмечена эффективность операции «Жусан» по возвращению граждан РК из зон боевых действий. Стороны договорились о создании под эгидой ООН документального фильма об этой операции и проведении специальной PR-кампании, призывающей страны к борьбе с терроризмом.

Также министр иностранных дел провел раздельные встречи с представителями Адми­нистрации США – замес­тителем помощника Президента и старшим директором по Южной и Центральной Азии Совета нацбезопасности Лизой Кёртис и заместителем Госсек­ретаря по экономическому рос­ту, энергетике и окружающей среде Китом Краком.

В ходе беседы с Лизой Кёртис было выражено обоюдное удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества. Обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Нурсултана­ Назарбаева­ в Вашингтон в январе 2018 года, и дальнейшего продвижения расширенного стратегического партнерства.

На встрече с Китом Краком основное внимание было уделено актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Американский дипломат приветствовал усилия Правительства РК по улучшению инвестиционного климата в стране. Глава МИД в свою очередь акцентировал внимание на необходимости диверсификации американских капиталовложений в нашу экономику.

На встрече с Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Александром Шалленбергом был обсуж­ден широкий спектр воп­росов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны согласились, что дальнейший импульс развитию контактов могли бы придать взаимные визиты на высоком уровне.

В эти же дни прошла неформальная встреча министров иностранных дел государств – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Ее участники обсудили итоги состоявшегося в июне в Душанбе V Саммита СВМДА, в итоговой декларации которого отражены позиции и взгляды членов Совещания по основным вопросам безопасности и сотрудничества в Азии, а также отмечена личная роль Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­ в качестве основателя структуры.

Мухтар Тлеуберди выразил благодарность государствам-членам за единогласную поддержку заявки Казахстана на председательство в совещании в 2020–2022 годах и поделился приоритетами, на которых будет сфокусировано внимание, – это последовательное институциональное развитие СВМДА, содержательное наполнение деятельности форума в рамках Каталога мер доверия, а также дальнейшее усиление взаимодействия с другими меж­дународными и региональными институтами.

На министерской встрече диалога «С5+1» стороны обсудили пути расширения торгово-инвестиционных связей, а также интеграционные процессы и совместные усилия по реагированию на вызовы в Центральной Азии.

Мухтар Тлеуберди подчерк­нул, что платформа «С5+1» становится эффективным средством наращивания экономического взаимодействия внутри Центральной Азии и привлечения ресурсов США на развитие транзитной инфраструктуры региона, охрану окружающей среды, а также укрепление региональной безопасности и стабильности.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность продолжения работы в рамках диалога «С5+1» по привлечению американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, отметив, что прогресс на этой площадке должен транслировать сигнал деловым сообществам.

Госсекретарь США Майкл Помпео, принявший участие в мероприятии, в свою очередь отметил, что Центральная Азия – пример для всего мира по возвращению граждан из зон боевых действий. Он также рассказал о перспективах сотрудничества региона с его страной в сфере инфраструктурного развития, в том числе посредством создаваемой корпорации по финансированию международного развития США.