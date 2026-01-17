Свой первый аналогичный завод ТОО «Altra Tyres» запус­тило в Уральске в 2017 году, затем такое же производство появилось в Астане, а год назад был дан старт новому предприя­тию в Алматы.

Как пояснил при встрече глава алматинского подразделения ТОО Марат Абиров, участвовавший в настройке технологических линий, подборе и обучении персонала, толчком к появлению данного бизнеса стало принятие в стране программ по развитию зеленой экономики.

Идейным вдохновителем строи­тельства заводов по утилизации автомобильных шин и выпуску резиносодержащих материалов выступил предприниматель с большим хозяйственным опытом Валерий Голоухов, который и стал учредителем группы предприятий. При изу­чении вопросов переработки шин большое внимание было уделено подбору технологического оборудования.

Организаторы рециклинга авторезины ознакомились с предложениями европейских, российских и китайских поставщиков и сделали выбор в пользу технологической линии из Новосибирска. Российское оборудование оказалось легким в эксплуатации. В случае необходимости его можно без задержек отремонтировать.

– В Уральске под руководством Валерия Ивановича мы начинали бизнес на маломощном, по сравнению с нынешним, оборудовании, поэтому работу предприятия там организовали в три смены, – вспоминает Марат Абиров. – Позднее, в Астане и Алма­ты, где технологические установки были уже гораздо мощнее, работа стала вестись в одну смену. Но в случае необходимости в короткие сроки можно будет кратно увеличить выпуск резиновых гранул. Сейчас на предприятии работают около 50 человек, коллектив набирается опыта и при необходимости наращивания производства вполне справится с поставленной задачей.