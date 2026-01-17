Вторая жизнь автопокрышек

Сделано в Казахстане
10
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Без малого год в Алматы действует завод ТОО «Altra Tyres», специализирующийся на выпуске резиновой крошки и плитки для антитравматического покрытия игровых площадок и оснащения беговых дорожек. Из бросового сырья – старых, «лысых» автопокрышек – на предприятии получают пользующийся высоким спросом материал.

фото автора

Свой первый аналогичный завод ТОО «Altra Tyres» запус­тило в Уральске в 2017 году, затем такое же производство появилось в Астане, а год назад был дан старт новому предприя­тию в Алматы.

Как пояснил при встрече глава алматинского подразделения ТОО Марат Абиров, участвовавший в настройке технологических линий, подборе и обучении персонала, толчком к появлению данного бизнеса стало принятие в стране программ по развитию зеленой экономики.

Идейным вдохновителем строи­тельства заводов по утилизации автомобильных шин и выпуску резиносодержащих материалов выступил предприниматель с большим хозяйственным опытом Валерий Голоухов, который и стал учредителем группы предприятий. При изу­чении вопросов переработки шин большое внимание было уделено подбору технологического оборудования.

Организаторы рециклинга авторезины ознакомились с предложениями европейских, российских и китайских поставщиков и сделали выбор в пользу технологической линии из Новосибирска. Российское оборудование оказалось легким в эксплуатации. В случае необходимости его можно без задержек отремонтировать.

– В Уральске под руководством Валерия Ивановича мы начинали бизнес на маломощном, по сравнению с нынешним, оборудовании, поэтому работу предприятия там организовали в три смены, – вспоминает Марат Абиров. – Позднее, в Астане и Алма­ты, где технологические установки были уже гораздо мощнее, работа стала вестись в одну смену. Но в случае необходимости в короткие сроки можно будет кратно увеличить выпуск резиновых гранул. Сейчас на предприятии работают около 50 человек, коллектив набирается опыта и при необходимости наращивания производства вполне справится с поставленной задачей.

По словам Марата Абирова, на заводе пробовали использовать и другое предлагаемое оборудование, но на выходе после него получалась рыхлая резиновая масса, которая при дальнейшей укладке в качестве антитравматического покрытия той же спортплощадки требовала гораздо большего количества клея, а он стоит дорого… Сейчас резиновые гранулы и плитки охотно раскупают казахстанские заказчики. Тем более что на заводе соблюдены экологические нормы, имеются все разрешительные документы.

Предприятие числится в реестре Министерства экологии и минеральных ресурсов и является одним из немногих, выдающих документы за сданные на утилизацию автошины. Переработчики наладили их сбор по всем районам Алматы. Это очень удобно для автопарков, СТО и даже отдельных автовла­дельцев.

Многие алматинцы, прослышав об открытии завода, сами привозят накопившиеся во дворах покрышки, освобождая территорию от громоздкого хлама. Это говорит о том, что граждане стали бережнее относиться к окружающей среде, не тащат бэушные шины на ближайшую мусорку. Предпочитают отвезти их на специализированный завод на городскую окраину, в специальную зону.

Но планомерное поступление автошин на переработку все же требует профессионального подхода. Как отметил Марат Абиров, резинового сырья заводчанам хватает, у предприятия есть менеджеры, достаточно успешно работающие в этом направлении. Заключены договоры с рядом логистических компаний, которые имеют на балансе автомобильный транс­порт, в том числе с автобусными парками. Плюс налажены контакты с сетями городских и областных шиномонтажек.

Есть целевые группы шиномонтажников в WhatsApp, где регулярно сообщают о том, что накопилось столько-то старых покрышек, которые можно забрать. Для этого в Алматы и Алматинской области у завода имеется свой автотранс­порт, он и осуществляет сбор.

#завод #рециклинг #Altra Tyres #автомобильные шины

