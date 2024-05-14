Вячеслава Дудника освободили от должности вице-министра здравоохранения

Постановлением правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Вячеслав Юрьевич родился в 1963 году в городе Костанай.

Закончил с отличием в 1986 году Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2010 году закончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «экономика», в 2013 году Международную академию бизнеса по квалификации магистр делового администрирования, в 2016 году Российскую академию народного хозяйства по квалификацию доктор делового администрирования, в 2017 году Европейский университет Швейцарии, DBA. Врач высшей категории, доктор медицинских наук.