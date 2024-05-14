Вячеслава Дудника освободили от должности вице-министра здравоохранения

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz 

Фото: Минздрав

Постановлением правительства Республики Казахстан Дудник Вячеслав Юрьевич освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Вячеслав Юрьевич родился в 1963 году в городе Костанай.

Закончил с отличием в 1986 году Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2010 году закончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «экономика», в 2013 году Международную академию бизнеса по квалификации магистр делового администрирования, в 2016 году Российскую академию народного хозяйства по квалификацию доктор делового администрирования, в 2017 году Европейский университет Швейцарии, DBA. Врач высшей категории, доктор медицинских наук.

Работал в больницах Костаная. 

С 2005 года по 2006 год – директор департамента здравоохранения города Астана.

С 2006 года по 2008 год – директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, с 2008 года по 2009 год - начальник Медицинского центра Управления делами Президента РК.

Был руководителем управления здравоохранения Костанайской области, советником председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Тобол» города Костанай.

 С 4 апреля 2022 года занимал должность вице-министра здравоохранения.

 

#Минздрав #вице-министр #увольнение

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