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Общество , Технологии
Выдачу ИИН упростили в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил ЦОН, оперативно развернутый с акиматом Астаны во Дворце "Жастар", и лично проверил обстановку, проверил процессы. Об этом он сообщил в Instagram, передает Kazpravda.kz.

Мусин отметил, что дополнительный ЦОН был открыт для того, чтобы снять нагрузку с основных центров и казахстанцы могли получать услуги беспрепятственно, в штатном режиме.

Наплыв граждан, прибывших из Российской Федерации, по его словам, действительно большой, к операторам выстраиваются длинные очереди.

"До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414. Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Таким образом проблема с большим скоплением людей частично решена", - рассказал министр.

Сегодня же до БВУ будет доведена информация, что ИИН будет присваиваться в базе данных - при вводе номера информация о человеке будет подтягиваться автоматически, добавил Багдат Мусин.

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