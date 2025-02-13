Выкручивали руки и выставляли на мороз: постояльцев пансионата избивали в Аксу

Прокуратурой города Аксу выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата.

Возраст одной из потерпевших составляет 84 года.

Их регулярно избивали, выкручивали руки и зимой выставляли на улицу раздетыми.

По данному факту прокуратурой г. Аксу начато досудебное расследование по части 2 статье 110 УК РК.

В настоящее время все виновные лица установлены. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.