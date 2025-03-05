Выпускников военной кафедры приглашают на службу

Военное дело
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Представители местных органов военного управления города Шымкента встретились с выпускниками военной кафедры Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

фото пресс-службы Шымкентского гарнизона

Более двухсот студентов ознакомились с условия­ми прохождения службы, социальными гарантиями военнослужащих. Потенциальным офицерам и сержантам запаса разъяс­нили основные аспекты службы по контракту, подчеркнув, что она открывает широкие перспективы для самореализации и карьерного роста, гарантирует стабильность и социальные льготы, предусмотренные для защитников Отечества. Также был продемонстрирован ознакомительный фильм.

Начальник военной кафедры полковник Жакып Кенжебаев отметил, что кафедра работает на протяжении многих лет.

– Сейчас мы готовим офицеров запаса по семи военно-учетным специальностям и сержантов запаса по десяти специальностям, – отметил Жакып Кенжебаев. – Это позволяет нашим выпускникам получить дополнительную профессию и в дальнейшем при желании поступить на контрактную службу в Вооруженные силы. В общей сложности кафедра подготовила порядка 20 тысяч специалистов.

Заместитель начальника департамента по делам обороны города Шымкента подполковник Тимур Сейткулов подчеркнул значимость воен­ной службы для будущего страны, повышения боеспособности армии, а также социальной и идеологической работы среди военнослужащих. По итогам мероприя­тия представители департамента пригласили выпускников университета рассмотреть возможность прохождения службы в рядах Вооруженных сил РК в соответствии с полученной военно-учетной специаль­ностью.

#Шымкент #служба #военная кафедра

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