Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 октября в социальных сетях распространилось видео с участием блогера, проявившей неуважение к глухонемому водителю такси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы

Сотрудники управления полиции Алмалинского района личность автора видео установили и доставили в подразделение полиции.

В отношении девушки проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа, направленная на недопущение подобных действий впредь. Она признала свою вину и выразила раскаяние.

В полиции призвали пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту и помнить о нормах этики, морали и взаимного уважения в обществе.