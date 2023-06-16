Вызов принят!

Каждую смену по всей облас­ти Жетысу на линию выходят 67 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают порядка 670 тыс. жителей. Ежесуточно по всему региону на номер 103 поступают в среднем полторы тысячи звонков, на большинство из которых, мигая синим светом и воя сиренами, выезжают желтые автомобили…

– Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи насчитывает 1 150 сотрудников, которые работают централизованно, как единый организм. Его «мозг» – диспетчерская. К слову, на все звонки отвечают профессиональные медицинские работники – фельдшеры по приему. Процесс спасения начинается уже здесь: с первых секунд разговора, учитывая десятки факторов – симптомы, ситуацию и даже голос звонящего, они определяют категорию срочности и незамедлительно передают адрес диспетчеру по эвакуации. Этот работник станции, кстати, тоже фельдшер, видя на табло расположение всех бригад, отправляет самую ближайшую к адресату. Пока помощь в пути, фельдшер по приему продолжает беспрерывную консультативную помощь. Помимо него, в каждую смену в диспетчерской дежурят и четыре врача, которые принимают решения о видах помощи в особо серьезных случаях. В таком темпе ежесуточно обслуживается по 850–950 вызовов, – рассказывает директор областной станции скорой помощи Савелий Пак.

Сказать, чья здесь роль самая главная, – невозможно. «Неотложка» – это по-настоящему команд­ная работа, где от скорости и профессионализма каждого участника, а также общей слаженности, зависят жизни людей. В такой работе нет повторяющегося дня, солидарны во мнении сотрудники скорой. Этим она трудна, но и в то же время интересна.

Фельдшер линейной бригады Алмабек Баткалбеков работает в скорой помощи Талдыкоргана с 2005 года.

– После окончания колледжа несколько лет трудился в частной клинике. Потом пришел сюда и понял, что это мое, – делится медик.

За его спиной, без преувеличения, сотни спасенных жизней. Одна из недавних самых ярких историй настоящего профессио­нализма в практике Алмабека Баткалбекова произошла 2 мая 2022 года. В ходе очередного вызова он буквально вернул с того света двухлетнюю девочку. Тогда молодая семья, отдыхавшая у реки, уже собиралась домой, и в какую-то минуту обнаружила, что пропал ребенок. Девочку родители нашли в воде, признаков жизни она не подавала…

– Вызову дали первую категорию срочности, мы прибыли на место быстро, буквально за пять минут, – и по сей день с волнением вспоминает этот случай фельд­шер. – Ребенок без сознания, не было сердцебиения. Тут же приступил к реанимационным мероприятиям, которые продолжил в карете скорой помощи. По дороге в детскую областную больницу почти восемь минут безостановочно делал непрямой массаж сердца и другие реанимационные мероприятия, подавал кислород. Рядом находился отец девочки, он тоже, как мог, помогал мне. Мы не теряли надежды. И уже на подъезде к воротам больницы малышка начала плакать. Нашу радость тогда невозможно было передать словами…

Девочку передали врачам, некоторое время с дыхательной недостаточностью она пробыла в реанимации, но, к счастью, все закончилось благополучно.

– В моей работе есть все: оперативность, экстрим, адреналин, радость от того, что помог людям, – отмечает Алмабек Отарбаевич. – Каждый день – уникальные случаи, разные пациенты. Бывают очень сложные вызовы, например, массовые ДТП, остановки сердца… Стараемся справляться с любыми вызовами. На волнение времени нет – работаем по алгоритму, за всеми действиями ведется видеонаблюдение. Час пик у нас обычно после шести часов вечера: начинается поток вызовов, иногда выезжаем каждые 30–40 минут, и так до двух часов ночи. Есть «сезонность» вызовов: летом возрастает количество обмороков, инсультов, обострений кардиозаболеваний, зимой в основном инфекционные болезни.

В работе скорой помощи нет скидок ни на пол, ни на возраст. С первых вызовов, рассказывают молодые фельдшеры Анель и Жанель Мырзабековы, приходилось ездить и на тяжелые аварии, где пациенты находились в критичес­ком состоянии, и туда, где встречали их агрессивно настроенные люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на трудности, 24-летние хрупкие и нежные сестры-двойняшки работают на станции скорой помощи уже три года и уверенно заявляют, что свою работу очень любят.

А изначально ни одна из них о медицинской профессии не мечтала. Анель хотела стать архитектором. А Жанель в детстве видела себя учителем младших классов, как ее мама. Но исполнила просьбу бабушки, которая с самого детства просила девочку стать врачом: помогать людям, спасать жизни. К сожалению, Баян-апа не дожила до этого момента, когда Анель сдала экзамены в Талдыкорганский высший медицинский колледж. Сюда же поступила и Жанель – неразлучные сестры с отличием окончили учебу и, проходя практику на станции скорой помощи, поняли – эта профессия им по душе.

– На первом вызове, куда я отправилась, будучи практиканткой, была остановка сердца, – вспоминает Жанель Ахановна. – Конечно, сначала очень волновалась, было страшно, справлюсь ли, хватит ли знаний. Это был вызов самой себе, и все получилось. Тогда и возник настоящий интерес к профессии, который только растет с каждым днем. Радостно помогать людям. Когда благодарят от души, я понимаю, что не зря сделала выбор в пользу медицины.

– Бывают разные случаи, – продолжает Анель Мырзабекова. – Иногда приезжаешь к людям, а они просто хотят, чтобы сделали плановый укол или систему, не понимая, что наша задача – это оказание экстренной медицинской помощи. Ответственность у нас высокая, ведь работаешь в одиночку, решения надо принимать оперативно и тут же действовать. А двух похожих случаев никогда не бывает, ничего нельзя упустить из виду. Поэтому каждую смену мы в какой-то степени сдаем экзамен на знание своего дела. Так, однажды поздно ночью приехала на вызов, где молодой мужчина жаловался только на невыносимую боль при шейном остеохондрозе в области плеча и шеи. Обратив внимание на его сильную бледность, уточнила у супруги, всегда ли он такой. Получив отрицательный ответ, сразу начала проверять сердце, выявив обширный инфаркт. Оперативно проведя необходимые манипуляции, в дороге связались с кардиоцентром, где мужчину ждали и сразу отправили в реанимацию. На следующий день, переживая за пациента, узнала у коллег, что ему благополучно провели стентирование, и состояние нормализовалось.

– Кто-то благодарит, кто-то жалуется на нас, мы уже привыкли и просто стараемся добросовестно исполнять свою работу. Иногда представители старшего поколения недовольны: я ждала врача, а мне такого молодого фельд­шера отправили, – с улыбкой рассказывают сестры. – Сначала принимают нас с недоверием, а получив квалифицированную помощь, дают благословение. Мы пришли на станцию скорой помощи во времена ковида, нам, как новеньким, было сложно. Родители переживали, но мы в своем выборе уверены и работу свою очень любим.

– У нас прекрасный дружный коллектив, – подхватывает разговор Алмабек Баткалбеков. – Участвуем в различных мероприятиях, спортивных соревнованиях. Ездили, например, в Астану, в Литву на международные соревнования. А для повышения уровня подготовки у нас постоянно проводят семинары, тренинги. Сейчас на станции готовят специалистов, чтобы существовала собственная база для постоянного обучения и внедрения передового опыта оказания неотложной помощи.

В целом областная станция скорой медицинской помощи на сегодня полностью обеспечена: в нынешнем году приобретено еще 35 спецавтомобилей, общее количество которых теперь составляет порядка 90 единиц. На данный момент идет строительство двух дополнительных подстанций скорой помощи в Панфиловском и Ескельдинском районах. Новые блочно-модульные конструкции, уточнили в ведомстве, позволят ускорить оказание помощи жителям отдаленных сел. Сейчас решается вопрос о возведении таких же подстанций в Коксуском и Кербулакском районах.

Стоит напомнить, что в тяжелые дни январских событий 2022 года станция неотложки не останавливала работу ни на минуту. Рис­куя собственными жизнями, сотрудники продолжали спасать чужие. К сожалению, и в мирное время бригадам скорой помощи приходится сталкиваться в своей работе с опасностями: бывает, на фельдшеров и водителей совершают нападения, применяя физическую силу, да и просто оскорб­ляют. Каждый такой вопиющий случай, подчеркивает директор областной станции скорой и неотложной помощи Савелий Пак, организация в обязательном порядке доводит до суда.

А фельдшеры самой большой проблемой в своей работе называют ложные вызовы. Так, приводят они один из многочисленных примеров, недавно по адресу с жалобами на самочувствие их встретил вполне здоровый «пациент», который настойчиво просил передвинуть кровать подальше от окна. Или более распространенный случай, когда люди с небольшой температурой и насморком вызывают скорую помощь, потому что просто не хотят ехать в поликлинику к участковому врачу. А в это же время, сетуют медики, тот, кто по-настоящему нуждается в неотложной помощи, вынужден ждать лишние минуты, которые могут стоить жизни…

Пока законодательная база не предусматривает наказания за ложный вызов скорой помощи. А потому фельдшеры надеются только на ответственность и соз­нательность самих пациентов, спеша на каждый звонок…