Вызов принят! Статьи 16 июня 2023 г. 6:00 3 Дина Боранбаева, область Жетысу Настоящие герои не носят плащи – они, выезжая на вызовы до 30 раз за сутки, носят оранжевые чемоданы и спасают жизни. фото автора Каждую смену по всей области Жетысу на линию выходят 67 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают порядка 670 тыс. жителей. Ежесуточно по всему региону на номер 103 поступают в среднем полторы тысячи звонков, на большинство из которых, мигая синим светом и воя сиренами, выезжают желтые автомобили… – Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи насчитывает 1 150 сотрудников, которые работают централизованно, как единый организм. Его «мозг» – диспетчерская. К слову, на все звонки отвечают профессиональные медицинские работники – фельдшеры по приему. Процесс спасения начинается уже здесь: с первых секунд разговора, учитывая десятки факторов – симптомы, ситуацию и даже голос звонящего, они определяют категорию срочности и незамедлительно передают адрес диспетчеру по эвакуации. Этот работник станции, кстати, тоже фельдшер, видя на табло расположение всех бригад, отправляет самую ближайшую к адресату. Пока помощь в пути, фельдшер по приему продолжает беспрерывную консультативную помощь. Помимо него, в каждую смену в диспетчерской дежурят и четыре врача, которые принимают решения о видах помощи в особо серьезных случаях. В таком темпе ежесуточно обслуживается по 850–950 вызовов, – рассказывает директор областной станции скорой помощи Савелий Пак. Сказать, чья здесь роль самая главная, – невозможно. «Неотложка» – это по-настоящему командная работа, где от скорости и профессионализма каждого участника, а также общей слаженности, зависят жизни людей. В такой работе нет повторяющегося дня, солидарны во мнении сотрудники скорой. Этим она трудна, но и в то же время интересна. Фельдшер линейной бригады Алмабек Баткалбеков работает в скорой помощи Талдыкоргана с 2005 года. – После окончания колледжа несколько лет трудился в частной клинике. Потом пришел сюда и понял, что это мое, – делится медик. За его спиной, без преувеличения, сотни спасенных жизней. Одна из недавних самых ярких историй настоящего профессионализма в практике Алмабека Баткалбекова произошла 2 мая 2022 года. В ходе очередного вызова он буквально вернул с того света двухлетнюю девочку. Тогда молодая семья, отдыхавшая у реки, уже собиралась домой, и в какую-то минуту обнаружила, что пропал ребенок. Девочку родители нашли в воде, признаков жизни она не подавала… – Вызову дали первую категорию срочности, мы прибыли на место быстро, буквально за пять минут, – и по сей день с волнением вспоминает этот случай фельдшер. – Ребенок без сознания, не было сердцебиения. Тут же приступил к реанимационным мероприятиям, которые продолжил в карете скорой помощи. По дороге в детскую областную больницу почти восемь минут безостановочно делал непрямой массаж сердца и другие реанимационные мероприятия, подавал кислород. Рядом находился отец девочки, он тоже, как мог, помогал мне. Мы не теряли надежды. И уже на подъезде к воротам больницы малышка начала плакать. Нашу радость тогда невозможно было передать словами… Девочку передали врачам, некоторое время с дыхательной недостаточностью она пробыла в реанимации, но, к счастью, все закончилось благополучно. – В моей работе есть все: оперативность, экстрим, адреналин, радость от того, что помог людям, – отмечает Алмабек Отарбаевич. – Каждый день – уникальные случаи, разные пациенты. Бывают очень сложные вызовы, например, массовые ДТП, остановки сердца… Стараемся справляться с любыми вызовами. На волнение времени нет – работаем по алгоритму, за всеми действиями ведется видеонаблюдение. Час пик у нас обычно после шести часов вечера: начинается поток вызовов, иногда выезжаем каждые 30–40 минут, и так до двух часов ночи. Есть «сезонность» вызовов: летом возрастает количество обмороков, инсультов, обострений кардиозаболеваний, зимой в основном инфекционные болезни. В работе скорой помощи нет скидок ни на пол, ни на возраст. С первых вызовов, рассказывают молодые фельдшеры Анель и Жанель Мырзабековы, приходилось ездить и на тяжелые аварии, где пациенты находились в критическом состоянии, и туда, где встречали их агрессивно настроенные люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несмотря на трудности, 24-летние хрупкие и нежные сестры-двойняшки работают на станции скорой помощи уже три года и уверенно заявляют, что свою работу очень любят. А изначально ни одна из них о медицинской профессии не мечтала. Анель хотела стать архитектором. А Жанель в детстве видела себя учителем младших классов, как ее мама. Но исполнила просьбу бабушки, которая с самого детства просила девочку стать врачом: помогать людям, спасать жизни. К сожалению, Баян-апа не дожила до этого момента, когда Анель сдала экзамены в Талдыкорганский высший медицинский колледж. Сюда же поступила и Жанель – неразлучные сестры с отличием окончили учебу и, проходя практику на станции скорой помощи, поняли – эта профессия им по душе. – На первом вызове, куда я отправилась, будучи практиканткой, была остановка сердца, – вспоминает Жанель Ахановна. – Конечно, сначала очень волновалась, было страшно, справлюсь ли, хватит ли знаний. Это был вызов самой себе, и все получилось. Тогда и возник настоящий интерес к профессии, который только растет с каждым днем. Радостно помогать людям. Когда благодарят от души, я понимаю, что не зря сделала выбор в пользу медицины. – Бывают разные случаи, – продолжает Анель Мырзабекова. – Иногда приезжаешь к людям, а они просто хотят, чтобы сделали плановый укол или систему, не понимая, что наша задача – это оказание экстренной медицинской помощи. Ответственность у нас высокая, ведь работаешь в одиночку, решения надо принимать оперативно и тут же действовать. А двух похожих случаев никогда не бывает, ничего нельзя упустить из виду. Поэтому каждую смену мы в какой-то степени сдаем экзамен на знание своего дела. Так, однажды поздно ночью приехала на вызов, где молодой мужчина жаловался только на невыносимую боль при шейном остеохондрозе в области плеча и шеи. Обратив внимание на его сильную бледность, уточнила у супруги, всегда ли он такой. Получив отрицательный ответ, сразу начала проверять сердце, выявив обширный инфаркт. Оперативно проведя необходимые манипуляции, в дороге связались с кардиоцентром, где мужчину ждали и сразу отправили в реанимацию. На следующий день, переживая за пациента, узнала у коллег, что ему благополучно провели стентирование, и состояние нормализовалось. – Кто-то благодарит, кто-то жалуется на нас, мы уже привыкли и просто стараемся добросовестно исполнять свою работу. Иногда представители старшего поколения недовольны: я ждала врача, а мне такого молодого фельдшера отправили, – с улыбкой рассказывают сестры. – Сначала принимают нас с недоверием, а получив квалифицированную помощь, дают благословение. Мы пришли на станцию скорой помощи во времена ковида, нам, как новеньким, было сложно. Родители переживали, но мы в своем выборе уверены и работу свою очень любим. – У нас прекрасный дружный коллектив, – подхватывает разговор Алмабек Баткалбеков. – Участвуем в различных мероприятиях, спортивных соревнованиях. Ездили, например, в Астану, в Литву на международные соревнования. А для повышения уровня подготовки у нас постоянно проводят семинары, тренинги. Сейчас на станции готовят специалистов, чтобы существовала собственная база для постоянного обучения и внедрения передового опыта оказания неотложной помощи. В целом областная станция скорой медицинской помощи на сегодня полностью обеспечена: в нынешнем году приобретено еще 35 спецавтомобилей, общее количество которых теперь составляет порядка 90 единиц. На данный момент идет строительство двух дополнительных подстанций скорой помощи в Панфиловском и Ескельдинском районах. Новые блочно-модульные конструкции, уточнили в ведомстве, позволят ускорить оказание помощи жителям отдаленных сел. Сейчас решается вопрос о возведении таких же подстанций в Коксуском и Кербулакском районах. Стоит напомнить, что в тяжелые дни январских событий 2022 года станция неотложки не останавливала работу ни на минуту. Рискуя собственными жизнями, сотрудники продолжали спасать чужие. К сожалению, и в мирное время бригадам скорой помощи приходится сталкиваться в своей работе с опасностями: бывает, на фельдшеров и водителей совершают нападения, применяя физическую силу, да и просто оскорбляют. Каждый такой вопиющий случай, подчеркивает директор областной станции скорой и неотложной помощи Савелий Пак, организация в обязательном порядке доводит до суда. А фельдшеры самой большой проблемой в своей работе называют ложные вызовы. Так, приводят они один из многочисленных примеров, недавно по адресу с жалобами на самочувствие их встретил вполне здоровый «пациент», который настойчиво просил передвинуть кровать подальше от окна. Или более распространенный случай, когда люди с небольшой температурой и насморком вызывают скорую помощь, потому что просто не хотят ехать в поликлинику к участковому врачу. А в это же время, сетуют медики, тот, кто по-настоящему нуждается в неотложной помощи, вынужден ждать лишние минуты, которые могут стоить жизни… Пока законодательная база не предусматривает наказания за ложный вызов скорой помощи. А потому фельдшеры надеются только на ответственность и сознательность самих пациентов, спеша на каждый звонок… #здравоохранение #медицина #Жетысу #скорая помощь #бригада #медработники