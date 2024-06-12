Взаимный доступ к товарам и услугам открывают Казахстан и Сингапур

Для Казахстана это первое соглашение о свободной торговле услугами

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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, cоглашение с Сингапуром является первым соглашением о свободной торговле услугами для Казахстана.

«Сингапур в услугах имеет передовой опыт развития, о чем свидетельствуют его экономические показатели и инновационные достижения. Это флагман в регионе Юго-Восточной Азии и мировой экономики в целом, является крупным IT и финансовым хабом.Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за 2023 год составил 1,8 млрд долл. США, из них 94% - казахстанский экспорт. Торговля услугами с Сингапуром за 2023 год составила 9,6 млн долл.США, доля казахстанского экспорта услуг - 37%», - сказал министр.

В рамках cоглашения расширен и улучшен доступ для казахстанского бизнеса на рынок услуг Сингапура. Так, помимо секторов услуг, уже открытых в рамках обязательств в ВТО, Сингапур дополнительно открыл для Казахстана доступ на рынок дистрибьютерских услуг, услуг в сфере образования, услуг в области охраны окружающей среды.

Также соглашение предусматривает более благоприятные и предсказуемые условия для осуществления инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой.

Вместе с тем, в рамках инвестиций для Казахстана сохранено право применять требование казахстанского содержания при закупке услуг, ограничительных мер в особо чувствительных сферах экономики – недропользование, земельные вопросы, возобновляемые источники энергии.

«Общий объем прямых инвестиций Сингапура в Казахстан за последние 10 лет уже превышает 1,7 млрд долл. США. В 2023 году валовый приток прямых инвестиций из Сингапура в Казахстан составил 457 млн долл. США», - отметил глава Минторговли.

Министр добавил, что для Казахстана это первое соглашение о свободной торговле услугами.