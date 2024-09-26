Взрыв шести газовых баллонов в загоревшейся тандырной предотвратили в Астане
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Тандырная, расположенная по улице Жумабаева, загорелась около пяти часов утра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК
По данным ведомства, огонь охватил тандырную, пристроенную к двухэтажному зданию кафе.
«Пожар локализован на предварительной площади 80 квадратных метров. По уточненной информации горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллона объемом 50 литров», – говорится в официальном сообщении.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.