Взрыв шести газовых баллонов в загоревшейся тандырной предотвратили в Астане

По данным ведомства, огонь охватил тандырную, пристроенную к двухэтажному зданию кафе.

«Пожар локализован на предварительной площади 80 квадратных метров. По уточненной информации горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллона объемом 50 литров», – говорится в официальном сообщении.