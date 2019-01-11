Взятка или бартер?

Отношения администрации и заключенных в местах не столь отдаленных тоже претерпевают изменения. Взаимная забота, умение войти в положение друг друга – это не выдумка журналистов, а вполне реальные факты. Вот совсем недавно, например, произошла трогательная история. Заключенный в искренней заботе о заместителе начальника колонии подарил ему зимнюю замшевую обувь. А тот в свою очередь позволил сидельцу чаще говорить с родственниками по телефону. Одно плохо, борцы с коррупцией вмешались и квалифицировали этот факт как банальную взятку.

А какие еще в мире есть примеры добрых отношений между администрацией и заключенными?