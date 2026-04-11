«Я болен Абаем...»

Память
19
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Вчера ушел из жизни человек с большим именем в истории казахского театра – педагог и режиссер, народный артист РК Есмухан Обаев

фото предоставлено пресс-службой Театра им. Ауэзова

По словам директора Казахского национального театра драмы им. М. Ауэзова Еркина Жуасбека, переняв эстафету от Азербайжана Мамбетова, он относился к плеяде тех режиссеров, которые делали историю казахского театра конца ХХ века.

– Имена коллег-современников ­Есмухана Обаева – Маман Байсеркенов, Виктор ­Пусурманов, Жакып Омаров – говорят сами за себя. Еще одним свидетельством того, что он был человеком широкой палитры, Мастером с педагогическим уклоном, является то, что сегодня такие крупные и яркие звезды казахского кино и театра, как Азамат Сатыбалды, Берик Айтжанов, Еркебулан Даиров, называют его своим Учителем. Очень честный и порядочный человек, Есмухан Несипбаевич и хорошее, и плохое называл своими именами. При этом умел не просто находить общий язык с людьми, но и брать на себя ответственность, не оглядываясь на чужое мнение. Именно он, придя в Каздраму имени Ауэзова в 2001 году директором и художественным руководителем, вернул в театр после долгой 10-летней опалы народного артиста СССР, «визитку» казахского кино и театрального искусства Асанали Ашимова. В этом плане мы многому у него научились, – рассказывает Еркин Жуасбек.

Есмухан Обаев действительно сумел совместить в себе, казалось бы, несовместимое. Всегда оставаясь действующим режиссером, он долгое время был еще и крупным чиновником. Работал первым заместителем министра культуры РК, ректором театрально-художественного института им. Т. Жургенова, возглавлял Ауэзовский театр, до этого 20 лет знаменитый театр казахской драмы им. Абая в Семипалатинске…

Репертуар Ауэзовского театра до сих пор держится на его постановках. Одной из главных тем в творчестве ­Есмухана Обаева был Абай. Его ученики также продолжили эту тему. Когда Казахский государственный драматический театр драмы им. М. Ауэзо­ва отпраздновал 175-летие Абая двумя спектаклями, и один из них – «Загадка Абая» – поставила молодой режиссер Аридаш Оспанбаева, то он, приветствуя новое прочтение Абая, сказал, что речь в данном случае идет ни много ни мало как о гендерном равенстве.

«В театре имени Ауэзова женщины-режиссеры были, есть и будут, – заявил тогда мэтр. – То, что они взялись ставить такую глыбу, как Абай, – не случайно. Абай был, мне кажется, несколько утончен в выражении своих чувств. Вспомните его пес­ню «Көзімнің қарасы» – «Ненаглядную мою». Какие там звучат трепетные печаль и грусть! Находясь в своем Жидебае (урочище в Абайском районе ВКО. – Ред.), он, возможно, как и всякий гений, предчувствовал, что придет такое поколение казахов, о котором он мечтает.

И в то же время он мужественно, рис­куя навлечь на себя гнев соотечественников, боролся со всеми недостатками нашего характера. Казах ведь человек очень сложный – самолюбив и наивен одновременно. Когда скачет на лошади по необъятной степи, то ни впереди, ни сзади не должно быть никого. Только он один – степной бунтарь, которому никто не смеет ставить подножки».

Сам Есмухан Обаев за свою долгую творческую жизнь сделал пять постановок на тему Абая. Три из его работ – оперные спектакли, которые с аншлагом проходили на сценах казахстанских, кыргызских и узбекских театров. Один из двух его драматических спектаклей («Абай») идет в театре им. М. Ауэзова вот уже 17 лет.

«Я болен Абаем и, наверное, умру с этой болезнью, – говорил режиссер, когда страна отмечала в 2020 году 175-летие степного гения. – Я горжусь тем, что второй раз участвую и даже провожу как творческий человек его юбилей. Расскажу одну маленькую парижскую историю, которой уже четверть века. На 150-летие Абая я, в ту пору вице-министр культуры РК, был художественным руководителем всех мероприятий, посвященных юбилею. Когда Олжас Сулейменов делал в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, доклад по Абаю, к сцене направился маленький старый человек. Я хотел его остановить, но мне подали знак: не надо. Аксакал, прижимая к груди сумку без ручек, попросил слова. Ему его дали. Он достал из своей кошелки пачку исписанных листов и на хорошем русском языке сделал доклад на тему «Абай и земельная реформа». Пересыпая свою речь цитатами из Абая о том, как надо холить, лелеять, опекать и оберегать землю, доставшуюся от предков, он рассказал, по какому принципу она должна распределяться между людьми. Этот маленький парижанин оказался историком».

Последний год своей жизни Есмухан Обаев сильно болел, но все же он был уверен, что дождется открытия театра им. Ауэзова после реконструкции. Собирался показать свои спектакли, но увы…

#память #утрата #режиссер #Есмухан Обаев

