Жизнь, отданная слову

Одним из самых теплых и душевных событий стал вечер памяти в Центральной детской библиотеке. Здесь звучали стихи Юрия Кунгурцева, воспоминания современников, демонстрировались редкие архивные материалы. Участники говорили не только о его литературном наследии, но и о человеческих качествах – интеллигентности, искренности, умении слышать и понимать собеседника.

Юрий Кунгурцев – автор с поистине широким творческим диапазоном. Его перу принадлежат очерки, рассказы, повести, документальные произведения, стихи и даже либретто. Особое место в его наследии занимают переводы: именно он впервые открыл русскоязычному читателю прозу казахстанских писателей Дукенбая Досжана, Еркинбека Турусова, Хамзы Калмурзаева.

Значительная часть жизни Кунгурцева была связана с газетой «Южный Казахстан», где он прошел путь от корреспондента до главного редактора. Примечательно, что он стал первым руководителем издания, избранным коллективом единогласно – редкий случай для своего времени. Позднее он основал газету «48 часов» и воспитал не одно поколение журналистов.

Юбилейный вечер также прошел в КГУ «Қоғамдық келісім» при поддержке славянского этнокультурного объединения Шымкента. Программа включала презентацию, рассказывающую о жизни и творчестве писателя, выставку книг и фотографий, выступления родных, коллег и исследователей. В формате «свободный микрофон» каждый желающий мог поделиться личными воспоминаниями или прочитать любимые строки автора.

Особое внимание было уделено книге «Над старым городом – луна», изданной уже после ухода писателя из жизни его супругой Изольдой Беловой. Это издание стало своеобразным­ продолжением творческого пути Юрия Кунгурцева и еще одним свидетельством его тонкого, честного и глубокого литературного голоса.

Юрий Васильевич Кунгурцев приехал в Чимкент в 1962 году после окончания Уральского государственного университета и остался здесь навсегда. Южный Казахстан стал для него не только местом работы, но и настоя­щей творческой родиной. Здесь он создал семью, написал свои главные произведения и оставил заметный след в развитии региональной журналистики и литературы.

Сегодня его имя по-прежнему звучит – в библиотеках, на литературных вечерах, в научных исследованиях. Его книги читают, к его строкам возвращаются, находя в них новые смыслы. И потому юбилейные мероприятия в Шымкенте стали не просто данью памяти, а подтверждением того, что слово Кунгурцева продолжает жить – честно, глубоко и современно.