«Я ещё не всё сказал и показал» – Дамир Исмагулов сделал заявление о возвращении в UFC

UFC , Спорт
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Свой последний бой он провел в конце 2022 года на турнире UFC Fight Night 216

Дамир Исмагулов: Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC

Казахский боец Дамир Исмагулов в интервью SPORT+ рассказал о желании вернуться в UFC и контракте с PFL, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

«Я очень серьезно подхожу к каждому бою. Были, конечно, моменты, когда приходилось выступать не совсем готовым, как к примеру в поединке с Вартаняном по кикбоксингу. После этого я разозлился по-настоящему, я не вылазил из зала, как результат — две яркие победы. Не смотря на то, что оппозиция не самая большая в этих лигах, но ребята выходят голодные, злые, плюс нет допинг контроля. Так что в этом всегда будет сложно. В UFC два последних боя я был просто уставшим, у меня не было злости, бешенного желания размотать соперника, я не знаю, почему так.

Если говорить о гонорарах, в местных лигах плюс минус одни и те же. Но в UFC ты летишь в Америку, платишь за зал, тренерам, получая гонорар, ты отдаешь процент, налоги и остается не так много. Здесь же ты получаешь гонорар, и он остается у тебя. Я мог бы спокойно здесь зарабатывать, лиги хотят развиваться и им нужны имена, нужно привозить известных бойцов. Сейчас я перезагрузился, у меня есть огромное желание, амбиции и предложения, где и как раньше выступать. Мне хотелось бы вернуться в UFC, я еще не все сказал и показал. Так что есть желание вернуться туда еще раз. UFC не заплатит так, как мне предлагали PFL, после финала гран-при они предложат мне контракт, но мое желание — вновь вернуться в UFC, будучи более голодным», — сказал Исмагулов.

Напомним, в январе 2023 года Дамир Исмагулов в социальных сетях объявил о завершении спортивной карьеры.

«Они вынуждают меня», – заявил Дамир, рассказывая об уходе из UFC.

Свой последний бой он провел в конце 2022 года на турнире UFC Fight Night 216, где потерпел поражение единогласным решением судей Арману Царукяну.

#UFC #боец #Дамир Исмагулов

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