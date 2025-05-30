Язык как мост между мирами

Қазақ тілі
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шахбоз Сатыбалдиев считает, что владение иностранными языками сегодня – это не просто привилегия, а жизненная необходимость

фото из личного архива Шахбоза Сатыбалдиева

Это убеждение не из книг или лекций – это личный опыт Шахбоза Сатыбалдиева. В свои неполные 24 года он неоднократно смог убедиться в том, как слово может объединять, стирать границы и творить мир. Он говорит на многих языках и уверен: знание языков – это знание мира.

Шахбоз служит в древнем Туркестане, в воинской части 5574 Национальной гвардии МВД РК. На первый взгляд – рядовой солдат, как и все. Но стоит заговорить с ним – и ты понимаешь, что перед тобой человек, в чьем багаже не только армейская выправка, но и бесценное богатство – знание шести языков. Это позволяет ему превращать службу в точку культурного притяжения, а патрулирование – в уроки международного диалога.

– Знание языков – это окно в другие культуры, – говорит он. – Это возможность понимать, дружить, путешествовать, узнавать мир не понаслышке, а из первых уст. После армии я мечтаю увидеть многие страны и хочу везде чувствовать себя как дома.

Шахбоз родился в ауле Бостандык Сарыагашского района Туркестанской области – там, где таджикская диаспора живет бок о бок с казахами, узбеками и представителями других народов. Многоязычие – неотъемлемая часть местной жизни. Общение на казахском языке для Шахбоза – необходимость, впитанная с детства.

– Мне, моим братьям и друзьям не приходилось прилагать усилий, чтобы выучить казахский язык, – мы говорили на нем с детства, играли, шутили, жили им, – вспоминает Шахбоз. – Мама всегда поддерживала мое стремление читать, учиться, узнавать больше. Сначала я углубился в изучение казахского языка, потом освоил узбекский.

Родной таджикский, казахский, узбекский, русский, турецкий и корейский – вот языковая палитра Шахбоза. И каждый из них он не просто знает, а чувствует. Солдат говорит, что стремился понять не только грамматику, но и душу народа, говорящего на этом языке.

– Язык – это не только слова, – считает он. – Это культура, образ мышления, история. Через язык мы приближаемся к людям, становимся им ближе.

После девятого класса юноша поступил в медицинский колледж – мечтал стать фельд­шером. Но спустя два года понял, что это не его путь. Он покинул колледж и отправился­ работать за границу – в Южную Корею.

– Поначалу было тяжело. Я не знал корейского, все было чужим, – вспоминает Шахбоз. – Но вскоре завел друзей-турок, общение с которыми помогло выстроить знание казахского, узбекского и таджикского языков. Язык снова стал ключом к новой жизни.

В Корее Шахбоз освоил два новых языка – корейский и турецкий. За пять лет жизни за границей он смог не только накопить определенную сумму денег, позволившую после возвращения домой организовать свое маленькое дело, но и обогатился духовно, расширив границы своего мира.

– Знание языков дает понимание менталитета, учит уважать чужую культуру, – уверен Шахбоз Сатыбалдиев. – Это путь к толерант­ности. Я и не заметил, как обзавелся друзьями из десятков стран. И все благодаря языкам.

Служба в Туркестане позволила Шахбозу применить свои знания на практике. Город, ежедневно принимающий туристов со всего света, требует от военнослужащих не только выправки, но и дипломатических навыков. И в этом смысле Шахбоз незаменим.

– Иностранцы удивляются, когда я говорю с ними на их родном языке, – откровенничает военнослужащий. – Потом улыбаются, благодарят. Родная речь за границей – это как рукопожатие: теплое, доверительное. Это укрепляет контакты, служит залогом порядка. И просто делает нас ближе друг к другу.

Командование части высоко ценит своего бойца. Дисциплина, ответственность, готовность помочь – качества, которые у Сатыбалдиева в крови. Но и языковые способности здесь играют не последнюю роль. Сейчас Шахбоз изучает седьмой язык – английский. Самостоятельно, в свободное время, вооружившись словарями и самоучителями. Командиры поддерживают его устремление.

– После армии я хочу поехать в путешест­вие, – делится своими планами собеседник. – Пока мне удалось побывать только в двух странах – в Узбекистане и Корее. У меня есть небольшой бизнес, который приносит стабильный доход, так что могу себе позволить побывать в других странах. Начну с Турции: там много друзей. Потом будет Европа. Английский мне пригодится. Мои младшие братья тоже не теряют времени зря и учат языки: Алиакбар – корейский, а Нуршат – английский. Кроме того, оба знают казахский, таджиксикй и узбекский.

Увлечение братьев языками от мамы, Махиры Джурабаевны, которая свободно говорит на пяти языках. Она всегда подчеркивает, что языковое богатство не просто украшает человека, оно помогает строить общество, где уважают различия и ищут точки соприкосновения.

– Знание языков укрепляет согласие, – Шахбоз поддерживает установку мамы, – оно воспитывает уважение. Это наш семейный принцип.

Разговор с рядовым Шахбозом Саты­балдиевым надолго врезался в мою память. Он не просто солдат. Он – лицо поколения, которое строит мосты, а не стены. Для него многоязычие – не мода и не формальность. Это выбор. Это смысл. Это путь в мир, где каждый может быть услышан и понят.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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