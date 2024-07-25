Юный математик завоевала награду на олимпиаде в Сингапуре

Как рассказала педагог-мастер областной специализированной школы-лицея по математике, физике и информатике Алия Адилгазинова, Софье 10 лет. Для выхода на международный турнир школьница сначала прошла отборочные туры, где завоевала «серебро» и «золото». После окончания учебного года, когда все сверстники отправились на каникулы, девочка с головой ушла в подготовку по математике.

– Олимпиада проходила с 21 по 23 июля, – рассказала учитель. – Участвовали примерно две тысячи школьников со всего мира. Первый тур включал индивидуальные задания, второй был командным.

Соня была единственной, кто представлял Казахстан. По итогам первого тура она завоевала престижную серебряную медаль. А после участия в командных конкурсах школьница пообещала привезти из Сингапура интересные математические игры и головоломки. По словам Алии Адилгазиновой, девочка не по возрасту собранная, целеустремленная, любознательная. Она с блеском прошла тесты для обучения в среднем звене лицея.

Первое соревнование в Сингапуре было организовано математическим обществом в 1956 году. С 1995 года олимпиада получила статус международной и вошла в число наиболее престижных для школьников и студентов. Предлагаемые SIMOC задачи отличаются тем, что требуют от участников не только знания предмета, но и творческого подхода, нестандартного мышления.