Суд в Москве заочно арестовал Юрия Дудя за уклонения от обязанностей иноагента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: instagram @yurydud

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов) на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Дудь объявлен в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Он уехал из России весной 2022 года.

О том, что Юрий Дудь стал фигурантом уголовного дела, в начале июля сообщил Следственный комитет (СК). В ведомстве указали, что журналист дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда же в СК допустили, что Дудь может быть объявлен в розыск.

Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. Иностранным агентом Минюст объявил журналиста в апреле 2022 года. Дудь пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал.