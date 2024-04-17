За адмнарушения предлагается ввести общественные работы – поправки в КоАП

Мажилис, Парламент
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Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила в своем содокладе депутат Унзила Шапак, законопроект направлен на совершенствование законодательства об административных правонарушениях с установлением мер защиты охраняемых законом прав и интересов человека и гражданина от административных правонарушений, а также предупреждения их совершения.

В частности, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается ввести административное взыскание в виде привлечения к общественным работам, определить механизм его исполнения и составы, к которым применяется данный вид наказания. Законодательно регламентируются вопросы привода при производстве по делам об административных правонарушениях. Устраняются пробелы в правовом регулировании порядка пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам в случаях, когда производство по делу осуществляется в сокращенном порядке, и урегулирование ряда других вопросов.

«Во исполнение Послания Конституционного Совета законопроектом регламентируется порядок применения привода в процессе административного производства. В частности, вводится месячный срок для принудительного привода; закрепляются уважительные причины для неявки лица, надлежащим образом извещенного о приводе (болезнь, смерть близких родственников, стихийные бедствия и т.д.). Кроме того, закрепляется норма о том, что принудительный привод не может производиться в ночное время, а также предусматривается категория лиц, не подлежащих к принудительному приводу», - пояснила депутат.

Предусматриваются также соответствующие изменения в статью 607 Кодекса по ужесточению наказания в отношении лиц, допустивших нарушения правил прохождения железнодорожных переездов, в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

«Стоит отметить, что в последние годы на железной дороге произошло 58 подобных происшествий. В основном они приводят к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Такие ДТП случаются и при перегоне скота через железнодорожный переезд во время выпаса. Так, в связи с участившимися нарушениями правил проезда железнодорожных переездов в Кодексе увеличен размер штрафа, а также предусматривается лишение права управления транспортными средствами сроком на девять месяцев, если произошло повреждение транспортных средств или дорожных сооружений», - отметила Унзила Шапак.

#мажилис #закон #общественные работы #адмнарушения

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