За чаем не скучаем

Быть жителем Риддера и не слышать о целебных травах невозможно. Город находится у подножия хребтов Западного Алтая в окружении лугов и тайги. Дом Анастасии Зозуля так вообще расположен в городском поселке с говорящим названием Лесное – сходишь с крыльца, и рукой подать до ягод, грибов, трав.

– С детства помню бабушкины травяные чаи, – рассказала предпринимательница. – В доме стоял их аромат, и у напитков, казалось, была магия: выпьешь чашечку, и на душе легче и теплее.

Анастасия давно задумалась над тем, чтобы конвертировать хобби в бизнес. Но чем глубже начинающая бизнес-леди погружалась в тему, тем больше чувствовала нехватку профессиональных знаний. Сначала она поступила на онлайн-курсы при российском вузе и в течение полутора лет штудировала ботанику и фармацевтические свойства растений. Этого оказалось мало. Еще требовалось разбираться в технологиях и оборудовании, поэто­му она прошла обучение в профильном университете Алма­ты.

– Когда чем-то горишь, ты все время учишься, – отметила травница. – Все время стремишься узнать больше.

Анастасия изучила все доставшиеся от бабушки старые книги и энциклопедии по фитосборам, прочитала массу современной литературы. И этот багаж, по ее словам, она по-прежнему постоянно пополняет. В ее деле необходимы знания по купажированию, дозировкам, подбору миксов, ферментации. Например, в таволге вязолистной содержание аскорбиновой кислоты выше, чем в лимоне. И если в правильных пропорциях смикшировать таволгу с иван-чаем, получится богатейший состав.

Одни травы подходят друг другу, дополняют и усиливают целебные свойства. Другие, напротив, являются антагонистами. Есть немало ядовитых растений, которые даже при заготовке могут вызвать ожоги. В качестве примера травница привела тот же всем известный иван-чай, или кипрей. Если незнающие люди высушили травку без ферментации, ее можно заваривать и пить не больше 10 дней. Потом в организме начинают накапливаться алкалоиды – азотсодержащие соединения, опасные для нерв­ной системы и сосудов.

– Зато правильная обработка листьев убирает опасные вещества и добавляет полезные ферменты, – объяснила предпринимательница. – И таких моментов – океан! Их обязательно нужно знать, чтобы заниматься травами. Еще Парацельс говорил: «Все есть яд, и все есть лекарство».

На сегодня у Анастасии примерно полсотни различных травяных чаев, которые она выпускает под брендом «Мята». В состав многих сортов входят лесные или садовые ягоды и плоды, например, клубника, ежевика, смородина, яблоки. Второе направление – специи, причем все необходимое для них предприимчивая ценительница трав сама выращивает на участке в 30 соток. По ее словам, у нее заложены плантации ягод, кустарников, участки с пряными травами, теплицы под томаты, грядки с перцами, баклажанами...

– Я даже лаванду выращиваю, – рассказала Анастасия. – У меня есть чай «Спокойствие», в его составе это растение. И, как ни странно, эта лаванда – наша, риддерская.

Кстати, в перечне продукции ИП есть стопроцентно уникальное, чисто риддерское экзотичное лакомство из… сосновых шишек. В дело идут крохотные молочные шишки, которые собирают в строго определенный короткий сезон, варят в сиропе с добавлением лимонной кислоты. Высушивают при специальном режиме. В итоге получаются совершенно необычные цукаты с морем полезных свойств.

– Никто ничего подобного больше не делает, – с улыбкой подтвердила предприниматель. – Вообще, фрипсы, или упакованные кусочки высушенных фруктов, – это большая и пока практически неосвоенная ниша. Надеюсь развивать это направление.

И развивает. Два года назад при поддержке местного филиала палаты предпринимателей жительница Риддера открыла ИП и вошла в проект «Одно село – один продукт». Логотип и оформ­ление упаковок разработали профессио­нальные дизайнеры. В основе идеи – окошко из пленки на каждом пакетике, чтобы покупатель своими глазами видел реальный состав чая: листочки, веточки, цветки, ягоды.

– У нас семейный бизнес, – рассказала Анастасия. – Муж помог изготовить оборудование из дерева, чтобы растения и плоды не окислялись. Это наша авторская разработка. Еще мы используем специальные сушильные шкафы-дегидраторы. Эти установки при температуре не выше плюс 45 градусов убирают из фруктов и ягод влагу. На выходе – сушеная продукция, у которой сохраняются польза и вкус.

В продвижении своей продукции бизнес-леди, что называется, не проносит ни одной ложки мимо рта. Старается участвовать во всех выставках, которые исполнительные органы проводят под вывеской местных товаропроизводителей, в проекте «Одно село – один продукт», в праздничных ярмарках и так далее. Чем больше людей знакомятся с фиточаями из Риддера, тем шире круг заинтересованных партнеров.

По словам Анастасии, чаще всего именно на таких выставках-продажах возникают предварительные договоренности, налаживаются контакты. Несмотря на то что ИП всего два года, предприятие уже может похвас­тать постоянными партнерами и регулярными поставками. Плюс с маркетингом помогают, конечно, социальные сети. Многие заказы поступают онлайн.

В начале ноября Анастасия Зозуля стала участницей форума малого и среднего бизнеса «Адал азамат. Адал еңбек. Адал бизнес» в Астане. Понятно, она не упустила предоставленный государством шанс познакомить столичных жителей со своей продукцией. Более того – фиточаи восточноказахстанской травницы вошли в число победителей проекта «Одно село – один продукт». Предпринимательница получила грант в 5 млн тенге на дальнейшее развитие своего бизнеса.

– Мое дело пока только набирает обороты, – заключила Анастасия. – Но я вижу, как растет интерес к нашей продукции. У нас крафтовое производство, в нем главное не объемы, а детали, качество. Конвейера, скорее всего, никогда и не будет, потому что речь идет о дарах природы, целебных травах. Мы их ценим, они растут только у нас на Западном Алтае и требуют бережного отношения.