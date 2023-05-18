Антикор передал в прокуратуру дело Рашида Аюпова

Как установило следствие, на деньги, полученные незаконным путем, экс-аким города Кентау приобрел новый дом, престижную машину и грузовую технику.

Фото пресс-службы акимата Туркестанской области

Завершено расследование в отношении бывшего акима города Кентау Рашида Аюпова. Дело будет передано в прокуратуру, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

По информации госоргана, в 2013 году он, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

«Получив требуемую сумму денег, он присвоил её себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Его действия квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей», – рассказали в Антикоррупционной службе.

Там же добавили, что материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд.

