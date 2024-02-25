За ночь из столицы вывезли более 30 тыс. кубометров снега
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С начала зимы совершено более 383,4 тыс. рейсов по выводу снега, передает Kazpravda.kz
В столице за минувшую ночь коммунальные службы вывезли более 30 тысяч кубометров снега, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Утром 25 февраля в работе по уборке снега задействовано около 2,4 тыс. дорожных рабочих, более 1,2 тыс. единиц спецтехники.
С помощью специалистов коммунальных служб в ночь с 24 на 25 февраля было вывезено более 30,1 тыс. кубометров снега, совершено около 2300 рейсов.
А с начала зимнего периода 383,4 тыс. рейсами вывезено 5 млн 168 тыс. кубометров снега.
Кроме того, для безопасности передвижения горожан и гостей города дороги и тротуары посыпают пескосоляной смесью.