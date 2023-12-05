За обращением стоит человек

Свежий выпуск
151
Жанат Сисекенова

У актюбинских получателей госуслуг есть надежная защита.

фото из архива "КП"

Выпускник школы, оказавшись в счастливом списке студентов, получил отсрочку от призыва в армию. Вскоре, разочаровавшись в выбранной специальности, он бросил учебу. Через год, настроившись все же получить высшее образование, поступил в другой вуз. Но во время учебной паузы он потерял льготу призывника. Пытаясь восстановить статус, обратился в акимат города Актобе, но оттуда получил отказ, обоснованием для которого стал Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих». Получатель государственной услуги, не согласившись с таким решением, направил жалобу в департамент Агентства по делам госслужбы по Актюбинской области.

– При рассмотрении жалобы стало ясно, что услугодатель недостаточно изучил обстоя­тельства дела. После более внимательного прочтения студент получил положительный ответ на свой запрос, его призыв в армию отложен до 1 июня 2025 года. В представлении о восстановлении прав услугополучателя акимату города Актобе рекомендовано не допускать подобные факты в дальнейшем, – сообщил Талгат Жаксыбаев, сотрудник управления госуслуг департамента.

Обеспечение качественного оказания государственных услуг населению, а также защита и восстановление прав услугополучателей являются одним из приоритетных направлений в дея­тельности департамента Агентства по делам государственной службы. В чем можно убедиться и на следующих примерах.

– С начала года нами восстановлены права десяти физических и юридических лиц. Так, управление административной полиции отрицательно отреагировало на просьбу о снятии с учета автотранспорта актюбинского отделения магистральной сети НК «КТЖ». Основанием стало наличие неоплаченного административного штрафа по железнодорожной отрасли. Тем самым инс­пекция транспортного конт­роля необоснованно отказала в оказании государственной услуги в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, – уточнил главный специалист управления госуслуг департамента Акылбек Боранкулов.

Собеседники напомнили, в этом году территориальные департаменты Агентства по делам госслужбы для оперативного решения вопросов в сфере получения государственных услуг и недопущения нарушений прав и законных интересов услугополучателей, для оперативного сотрудничества предлагают пользоваться приложением Telegram. В центрах обслуживания населения указаны специальные QR-коды, которые направляют граждан на нужную страницу. В случае подтверждения нарушений меры по их устранению будут приняты незамедлительно.

#ЦОН #госуслуги #права #услугополучатели

Популярное

Все
Юная художница Асыл Сунгаткызы создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Первая награда сезона
Крышка труду!
Больница больше не нужна?..
Чиновничий земельный передел
Более чем в два раза увеличен коечный фонд Шымкентской городской инфекционной больницы
«Маленькая страна» для большого дела
Кукуруза может стать «свинцовой»
Конвейер, определяющий «самочувствие»
Поверь в мечту
Сказка для детей и взрослых
Любовь сильнее смерти
Помни, не забывай
С заботой о ближних
Кричать, а не молчать
Распоряжение Главы государства
За обращением стоит человек
Распоряжение Главы государства
Здоровая еда полезна и вкусна
Корь – из избы
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Вовремя остановить тирана
Уроки воспитания для дебоширов
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
У ФК "Актобе" новый тренер
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

В контексте ключевых аспектов
Помни, не забывай
Культурные связи крепнут
Преемственность поколений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]