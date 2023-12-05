За обращением стоит человек

Выпускник школы, оказавшись в счастливом списке студентов, получил отсрочку от призыва в армию. Вскоре, разочаровавшись в выбранной специальности, он бросил учебу. Через год, настроившись все же получить высшее образование, поступил в другой вуз. Но во время учебной паузы он потерял льготу призывника. Пытаясь восстановить статус, обратился в акимат города Актобе, но оттуда получил отказ, обоснованием для которого стал Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих». Получатель государственной услуги, не согласившись с таким решением, направил жалобу в департамент Агентства по делам госслужбы по Актюбинской области.

– При рассмотрении жалобы стало ясно, что услугодатель недостаточно изучил обстоя­тельства дела. После более внимательного прочтения студент получил положительный ответ на свой запрос, его призыв в армию отложен до 1 июня 2025 года. В представлении о восстановлении прав услугополучателя акимату города Актобе рекомендовано не допускать подобные факты в дальнейшем, – сообщил Талгат Жаксыбаев, сотрудник управления госуслуг департамента.

Обеспечение качественного оказания государственных услуг населению, а также защита и восстановление прав услугополучателей являются одним из приоритетных направлений в дея­тельности департамента Агентства по делам государственной службы. В чем можно убедиться и на следующих примерах.

– С начала года нами восстановлены права десяти физических и юридических лиц. Так, управление административной полиции отрицательно отреагировало на просьбу о снятии с учета автотранспорта актюбинского отделения магистральной сети НК «КТЖ». Основанием стало наличие неоплаченного административного штрафа по железнодорожной отрасли. Тем самым инс­пекция транспортного конт­роля необоснованно отказала в оказании государственной услуги в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, – уточнил главный специалист управления госуслуг департамента Акылбек Боранкулов.

Собеседники напомнили, в этом году территориальные департаменты Агентства по делам госслужбы для оперативного решения вопросов в сфере получения государственных услуг и недопущения нарушений прав и законных интересов услугополучателей, для оперативного сотрудничества предлагают пользоваться приложением Telegram. В центрах обслуживания населения указаны специальные QR-коды, которые направляют граждан на нужную страницу. В случае подтверждения нарушений меры по их устранению будут приняты незамедлительно.