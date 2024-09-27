За последние три года экспорт казахстанского зерна в КНР увеличился почти в 6 раз

Об этом сообщили в Минсельхозе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Традиционно основными рынками сбыта для казахстанского зерна и продуктов его переработки остаются страны Центральной Азии, Афганистан, Иран и Китай. Причем за последние три года объем экспорта зерновых грузов в КНР увеличился в 5,7 раз.

С начала текущего года было сформировано и отправлено 582 маршрутных поезда с зерном: 551 экспресс-поезд доставил зерновые грузы в Китай, Туркменистан, Иран, Россию, Узбекистан. По стране был организован 31 состав для перевозки зерновых грузов маршрутными отправками.

По итогам восьми месяцев 2024 года железнодорожные перевозки зерна превысили 5,4 млн тонн, в том числе экспортировано 4,2 млн тонн.

Также было перевезено 2,3 млн тонн продуктов переработки зерна, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт продуктов переработки вырос на 20% до 1,8 млн тонн, а внутренние перевозки - на 9% до 500 тыс. тонн.

В сентябре 2024 года в три раза увеличились перевозки сельхозпродукции через порт Актау - до 90 тыс. тонн. В октябре планируется перевезти 212 тыс. тонн.