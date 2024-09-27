За последние три года экспорт казахстанского зерна в КНР увеличился почти в 6 раз

Сельское хозяйство
128
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом сообщили в Минсельхозе, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Традиционно основными рынками сбыта для казахстанского зерна и продуктов его переработки остаются страны Центральной Азии, Афганистан, Иран и Китай. Причем за последние три года объем экспорта зерновых грузов в КНР увеличился в 5,7 раз.

С начала текущего года было сформировано и отправлено 582 маршрутных поезда с зерном: 551 экспресс-поезд доставил зерновые грузы в Китай, Туркменистан, Иран, Россию, Узбекистан. По стране был организован 31 состав для перевозки зерновых грузов маршрутными отправками.

По итогам восьми месяцев 2024 года железнодорожные перевозки зерна превысили 5,4 млн тонн, в том числе экспортировано 4,2 млн тонн.  

Также было перевезено 2,3 млн тонн продуктов переработки зерна, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт продуктов переработки вырос на 20% до 1,8 млн тонн, а внутренние перевозки - на 9% до 500 тыс. тонн.

В сентябре 2024 года в три раза увеличились перевозки сельхозпродукции через порт Актау - до 90 тыс. тонн. В октябре планируется перевезти 212 тыс. тонн.

#Китай #сельское хозяйство #экспорт

Популярное

Все
Что общего у яблока и диадемы?
Властелин судеб и сердец
Его прозвали Туркестанским змием
Почему вокруг казахского кино так много споров?
Казахский сержант как лев сражался на Курской дуге
Из всех зол предпочтительнее будущее без золы
Подорожник для души...
Русская девушка с казахским менталитетом
Евгений Кравчук пишет тексты для рэпа на казахском
Степная ономастика важнее городской
Как защитить детей в киберпространстве?
ТиПО как драйвер экономики
Успех образования равняется комфорту
Какое будущее ждет периодические издания
«Люди! Я к вам! Мне без вас не поется...»
Подготовка ко дню голосования продолжается
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
О таком и не мечтали
Казахстан имеет большой потенциал развития туристической отрасли
Модный приговор можно обжаловать
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
В Атырау появится дендрологический парк
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Преступления против детей не останутся безнаказанными
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
В общем доме не бывает «ваших проблем»

Читайте также

Вице-премьер обсудил меры господдержки с фермерами Костанай…
Производство косметики на основе саумала наладили в Костана…
Более 50 млн тонн кормов планируют заготовить в этом году в…
Глава государства выразил благодарность Геннадию Зенченко

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]