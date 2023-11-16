За сбыт двух фальшивых купюр проведет за решеткой 5 лет кызылординец

Жителя Кызылординской области осудили за сбыт фальшивых денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Кызылорды

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Подсудимый Т. при встрече со знакомыми увидел у них 2 пачки фальшивых денег номиналом 20 тысяч тенге. У кызылординца зародилась мысль продать поддельные банкноты. Поделившись идеей со знакомым, он попросил 2 купюры.

После Т. на автогазозаправочной станции залил в свою машину газ на 2 500 тенге, рассчитался поддельными 20 тысячами тенге и, получив сдачу 17 500 тенге, скрылся.

Первый «успех» окрылил мужчину. Т. вспомнил, что в багажнике авто знакомого хранились поддельные банкноты. Рассказав ему о желании продать фальшивые деньги, он попросил одну 20-тысячную купюру.

Вечером подсудимый вместе с ничего не подозревающим братом приехал в магазин моторных масел.

Воспользовавшись тем, что продавец разговаривал по телефону, Т. дал за моторное масло и автозапчасти на 8 500 тенге фальшивые 20 тысяч, рассчитывая получить сдачу. Однако продавец усомнился в подлинности банкноты и вызвал полицию.

Т. признали виновным по пункту 2 части 2 уголовной статьи «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и дали 5 лет лишения свободы.

Приговор вступил в силу.