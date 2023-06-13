Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности

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В Министерстве национальной экономики РК подтвердили информацию о снятии Ильяса Усерова с должности вице-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

О задержании Ильяса Усерова стало известно 12 апреля.

Решением суда он был помещен под домашний арест на 2 месяца, до 10 июня.

Антикоррупционная служба сообщила о проведении досудебного расследования в отношении должностных лиц акимата Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере.

"В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз). Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещен. Трое подозреваемых с санкции следственного суда помещены под домашний арест", - проинформировали в Антикоре.

На должность вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяс Усеров был назначен в марте прошлого года.