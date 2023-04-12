Задержан вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров

Фото: gov.kz

"В Специализированный межрайонный следственный суд города Алматы поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы. Вышеуказанное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца - до 10 июня", - проинформировали в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда Алматы.

В свою очередь Антикоррупционная служба сообщила о проведении досудебного расследования в отношении должностных лиц акимата Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере.

"В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз). Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещен. Трое подозреваемых с санкции следственного суда помещены под домашний арест", - проинформировали в Антикоре.

На должность вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяс Усеров был назначен в марте прошлого года.