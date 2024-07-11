Заказчик судится с подрядчиком

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Долгострои угледобывающего региона попали в поле зрения антикоррупционного ведомства

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В Казахстане уже мало кого удивляют факты, когда компании-подрядчики берутся за строительство жилья по госпрограмме, а потом из-за срыва сроков признаются недобросовестными поставщиками услуг. Судебные тяжбы, корректировки проектной документации, экспертизы и тендерные процедуры тянутся годами. Крайними же в этой ситуации остаются простые люди – дети-сироты, многодетные матери, инвалиды и бюджетники. Они по десять с лишним лет стоят в очереди, выслушивая обещания и заверения то заказчиков, то подрядчиков, называющих все новые и новые сроки сдачи объектов.

Список долгостроев в Караганде возглавляют два бюджетных 24-этажных дома в ЖК «Трилистник», что находится в новом центре города. Здесь уже давно могли бы жить почти 400 семей очередников, если бы не нерадивость подрядчиков.

В высотках, которые они начали строить еще в 2017 году, было обнаружено множество нарушений, допущенных при возведении каркаса. В одной из них пришлось даже снести три этажа из-за дефектов несущих конструкций. Сейчас стройки, на которые уже потрачено более 3 млрд тенге, заморожены.

Надо сказать, что Караганда – лидер по числу проблемных бюджетных строек. Всего их восемь. Причем некоторые из них заморожены из-за коррупционных скандалов, в которых фигурируют нечистые на руку чиновники.

Есть проблемные объекты и в моногородах. В Темиртау это – хозфекальная канализация. Подрядчик должен был ввести ее в эксплуатацию в прошлом году, но не успел. Работы шли очень медленно.

Как показало обследование, сейчас готовность объекта составляет всего 47%. Из 3,4 млрд тенге, выделенных на строительство сетей, освоено только 1,9 млрд. Заказчик, которым выступает Темиртауский городской отдел строительства, пытался признать подрядную организацию недобросовестным участником госзакупок, но в суде проиграл.

В сельской местности тоже есть долгострои. В селе Актогай никак не могут довести до ума два двухквартирных дома, которые начали строить еще в 2018 году! В поселке Осакаровке затянулось строительство четырех бюджетных двухэтажек. А вот в поселке Нуре большие проблемы с будущим бассейном. Он еще не готов, но его уже надо… сносить.

– Мы провели техническое обследование фундамента бассейна. Оно показало значительные повреждения, – пояс­нил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Мурат Магзин. – Физический износ сооружения оценивается в 70%. Выходит, его нужно демонтировать.

Заказчик подал иск в суд на подрядчика и взыскал с него 159 млн тенге. Это более половины стоимости строительства бассейна. Однако тот не согласился с судебным решением и сейчас обжалует его. Кроме того, по этому факту заведено уголовное дело. Департамент экономических расследований усмотрел здесь признаки мошенничества.

– Мы сделали анализ и выя­вили три основные причины строительства бюджетных объектов в течение длительного времени, – рассказал главный строитель Карагандинской области Мурат Магзин. – Первая – это рост цен на строительные материалы. За последние три года они подорожали на 65–150%. Вторая причина – некачественная разработка проектно-сметной документации. Третья – судебные тяжбы с недобросовестными подрядчиками.

Чиновник добавил, что всего в Карагандинском регионе 25 долгостроев, причем 16 из них включены в Карту коррупционных рисков.

– Три объекта находятся у нас на особом контроле, – отметил первый заместитель руководителя областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Асет Арыстанбеков. – Незавершенные остовы зданий торчат в центре города. Это негативно влияет на социальное самочувствие населения. Да и нас всех это не красит.

После вмешательства антикоррупционного департамента заказчики разработали планы по завершению своих проблемных объектов. Большинство из них сводятся к трем основным этапам: это тяжбы с недобросовестными подрядчиками, корректировка проектно-сметной документации и новый тендер. Ведь еще нужно найти компанию, которая доведет бюджетные объекты до ума.

– Что касается двух домов в ЖК «Трилистник», в которых уже 384 семьи могли бы получить квартиры, то по ним мы составили алгоритм, – рассказал аким Караганды Мейрам Кожухов – Уже проведен аудит для корректировки проекта. После того, как получим новую ПСД, возобновим строительство. Первым делом возьмемся за дом № 9, потому что его строи­тельство городской бюджет осилит без дополнительного финансирования. Для себя мы ставим такие задачи: в первом полугодии 2025-го сдадим дом № 9, в конце следующего года – дом № 10.

Квартирный вопрос для жителей Карагандинской области – один из самых насущных. В регионе почти 33 тыс. человек стоят в очереди на получение жилья из госфонда. При этом проблемы не только с бюджетными стройками, но и частными. В Караганде черепашьими темпами строят три жилых комплекса, которые уже давно предполагалось заселить.

#суд #Караганда #долгострой #новостройки

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