Закладывать фундамент прогресса нации

Стратегическая цель – создание Справедливого, чистого, безо­пасного Казахстана – развитого государства, «в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность».

Объявив 2025 год Годом рабочих профессий, Глава государства выдвинул главный принцип: ответственный гражданин – честный труд – заслуженный успех. В Справедливом Казахстане необходимо раскрыть и должным образом ценить труд ученого и инженера, педагога и медицинского работника, раскрыть потенциал человека труда. Каждый из нас разделяет убежденность Президента страны в том, что выполнять свои обязанности необходимо «добросовестно, с глубоким чувством ответственности».

Подробно остановившись на реа­лизации национального проекта «Комфортная школа», Касым-Жомарт­ Токаев подчеркнул важность и огромную роль среднего образования в укреплении кадрового потенциала страны. Подготовка детей к школе – общая ответственность родителей и педагогов. Вспоминаются размышления участника Великой Отечественной войны, известного писателя, основоположника жанра военного детектива в отечественной литературе Кемеля Токаева, художественные произведения которого назидательны, обладают большой воспитательной силой, потому что они о семье и ее роли в воспитании ребенка: «Так же, как индивидуальна судьба человека, так отлична от других и судьба каж­дой семьи. В семье, казалось бы, дружной и сплоченной нет-нет да и вспыхнет ссора, холодом пройдет размолвка, больно сожмет сердце обида, и выльется в крике страдание. Тогда становятся холодными самые теплые дома, пустеют самые уютные квартиры и становятся чужими самые родные лица».

Интеллектуальным авангардом страны назван учитель. Именно педагог закладывает «фундамент долгосрочного прогресса нации», отличительными чертами которой «всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа». Убедительно звучали идеи и предложения Главы государства, его видение долгосрочных перспектив развития нашего Отечества.

«Для достижения высоких поставленных целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение», – подчеркнул Президент страны. На это и направлена деятельность представителей культуры и литературы, научного и педагогического сообщества, Ассамблеи народа Казахстана.