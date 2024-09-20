Закладывать фундамент прогресса нации
102
Светлана Ананьева, заместитель председателя НЭГ АНК Алматы
Глубоко и всесторонне проанализировав состояние экономики, финансовой системы, социально-культурной жизни казахстанцев, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании сформулировал девять направлений предстоящей работы, отметив, что народ Казахстана живет в совершенно новой политической реальности, в которой обновляются политическая и общественная жизнь, менталитет и культурный код нации, «формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности».