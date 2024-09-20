Закладывать фундамент прогресса нации

Свежий выпуск
102
Светлана Ананьева, заместитель председателя НЭГ АНК Алматы

Глубоко и всесторонне проанализировав состояние экономики, финансовой системы, социально-культурной жизни казахстанцев, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании сформулировал девять направлений предстоящей работы, отметив, что народ Казахстана живет в совершенно новой политической реальности, в которой обновляются политическая и общественная жизнь, менталитет и культурный код нации, «формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стратегическая цель – создание Справедливого, чистого, безо­пасного Казахстана – развитого государства, «в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность».

Объявив 2025 год Годом рабочих профессий, Глава государства выдвинул главный принцип: ответственный гражданин – честный труд – заслуженный успех. В Справедливом Казахстане необходимо раскрыть и должным образом ценить труд ученого и инженера, педагога и медицинского работника, раскрыть потенциал человека труда. Каждый из нас разделяет убежденность Президента страны в том, что выполнять свои обязанности необходимо «добросовестно, с глубоким чувством ответственности».

Подробно остановившись на реа­лизации национального проекта «Комфортная школа», Касым-Жомарт­ Токаев подчеркнул важность и огромную роль среднего образования в укреплении кадрового потенциала страны. Подготовка детей к школе – общая ответственность родителей и педагогов. Вспоминаются размышления участника Великой Отечественной войны, известного писателя, основоположника жанра военного детектива в отечественной литературе Кемеля Токаева, художественные произведения которого назидательны, обладают большой воспитательной силой, потому что они о семье и ее роли в воспитании ребенка: «Так же, как индивидуальна судьба человека, так отлична от других и судьба каж­дой семьи. В семье, казалось бы, дружной и сплоченной нет-нет да и вспыхнет ссора, холодом пройдет размолвка, больно сожмет сердце обида, и выльется в крике страдание. Тогда становятся холодными самые теплые дома, пустеют самые уютные квартиры и становятся чужими самые родные лица».

Интеллектуальным авангардом страны назван учитель. Именно педагог закладывает «фундамент долгосрочного прогресса нации», отличительными чертами которой «всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа». Убедительно звучали идеи и предложения Главы государства, его видение долгосрочных перспектив развития нашего Отечества.

«Для достижения высоких поставленных целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение», – подчеркнул Президент страны. На это и направлена деятельность представителей культуры и литературы, научного и педагогического сообщества, Ассамблеи народа Казахстана.

#президент #мнение #общество #послание #Справедливый Казахстан

Популярное

Все
5-е Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тыс. человек
Книга журналиста «КП», а теперь и детского писателя Асета Сыздыкова скоро появится на полках магазинов
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
Мама, не горюй!
Путешественники выбирают Казахстан
Горы, озера, реки, поля – добро пожаловать в Центральную Азию!
Крепить согласие языком дружбы
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане
Лучшие в профессии
Любовь к поэзии, сказкам и легендам, считает жезказганка Юлия Ким, поможет быстрее освоить разговорный казахский
Закладывать фундамент прогресса нации
Он всегда приходил на помощь землякам
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства
Астана получила копии дипломатических документов и переписки ханов с османскими султанами
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Крепить согласие языком дружбы
Лучшие в профессии
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане
KGRCC поможет укрепить взаимодействие с Германией

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]