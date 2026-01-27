«Закон и Порядок» – основополагающий принцип

Президент
7

Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Генеральной прокуратуре

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Глава государства подчерк­нул, что в стране проводятся масштабные преобразования, в рамках которых предстоит осуществить конституционную реформу и перейти к качественно новой политической системе. Он напомнил, что современные реалии требуют активного внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы жизни общества.

– В обществе и стране нужно обеспечить безусловное соб­людение верховенства права и строгий порядок. Учитывая крайне сложную ситуацию в ряде зарубежных государств, нет никаких сомнений в верности проводимой нами политики. «Закон и Порядок» необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики. Несомненно, этот жизненно важный постулат никогда не утратит своей актуальности. Считаю, что он обязательно должен быть включен в новую редакцию Конституции. Важная роль в его реализации отводится Генеральной прокуратуре, сотрудники которой не имеют права быть равнодушными и спокойно взирать на нарушения закона, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что процесс цифровизации органов правопорядка не унифицирован.

– Каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструмен­ты самостоятельно, причем это происходит бессистемно. В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю Правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур, – заявил он.

Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи «утечки» персональных данных граждан в информационном пространстве и актуальность повышения эффективности мер по обеспечению безопасности казахстанцев в этой области. Он подчеркнул, что в целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе.

На проблеме борьбы с киберпреступностью в целом Президент остановился отдельно.

– Во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев. В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыс­лить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.

– Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация. Можно с уверенностью утверждать, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки. В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В связи с этим приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю Правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере, – заявил Глава государства.

Также Президент отметил, что при распространении информации в социальных сетях необходимо соблюдать требования законодательства.

– Стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства. Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу. Все это выливается в ненужные и даже опасные дис­куссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется­ конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности. Следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента, – подчеркнул он.

Выступая на совещании, Глава государства особое внимание обратил на то, что в государстве и обществе нельзя допускать беспорядка и беззакония.

– На заседании Национального курултая я высказал свое мнение по поводу патриотизма. Патриотизм – это не просто лозунг. Это священное чувство, которое не имеет ничего общего с крайним национализмом. Патриотизм следует расценивать как ответственность и созидательную силу. Иными словами, патриотизм проявляется в ответственности и созидательных делах наших граж­дан. Любовь к Родине – это не желание набрать политичес­кие очки или построить успешную карьеру, это добрые дела во имя своей Отчизны, труд во благо своего народа, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания также выс­тупили Генеральный прокурор Берик Асылов, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, помощник Президента Куанышбек Есекеев, министр внутренних дел Ержан Саденов, сообщила пресс-служба Главы государства.

 

#президент #Генеральная прокуратура #совещание

