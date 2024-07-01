Закон о госзакупках одобрил глава государства

Предполагается, что новый документ исключит риски при осуществлении госзакупок

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О государственных закупках», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Закон принят в реализацию Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В целом закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции.

Первый блок новелл закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок.

Первое. Обновлен механизм рассмотрения жалоб, пересмотрена роль Министерства финансов, как контролирующего органа.

В целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок.

Обжалование итогов закупок будет осуществляться посредством веб-портала и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.

Второе. В целях сокращения сроков проведения процедур закупок прямо установленные в Законе сроки перенесены на уровень Правил осуществления госзакупок.

Третье. Пересмотрены основания признания госзакупок несостоявшимися для упрощения процедур и исключения коррупционных рисков.

Ранее закупки могли признаваться несостоявшимися, когда в них участвовал только 1 поставщик. Теперь же допускается заключать договор с таким поставщиком, в случае признания его соответствующим квалификационным требованиям.

Четвертое. В целях ускоренного приобретения заказчиками товаров, работ и услуг и предоставления им большей самостоятельности предусмотрено право по закупу из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП.

Для сельских акиматов порог приобретения таких товаров, работ и услуг увеличен с 3 000 до 4 000 МРП.

Также установлена возможность приобретения из одного источника товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций (сейчас только для ликвидации последствий ЧС).

Пятое. Упрощен порядок закупок научными организациями.

Так, закупки научно-исследовательских институтов и организаций высшего и (или) послевузовского образования для выполнения научных исследований и научных работ будут осуществляться по Правилам, утверждаемым Министерством науки и высшего образования.

Второй блок новелл закона направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг.

Первое. Для повышения квалификации участников закупок и развития неценовых критериев выбора поставщика внедрен реестр потенциальных поставщиков, который позволит осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих положительную репутацию, и перейти к выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок.

Информация о поставщике будет формироваться путем широкого использования данных информсистем госорганов (опыт работы, финустойчивость, отсутствие налоговых задолженностей, размещение финотчетности в открытом доступе и др.).

Второе. Законом установлена возможность заключения договора о строительстве под «ключ», предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации проекта от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию, а также сопутствующие указанным работам поставка товаров и оказание услуг.

Третье. Внедрены так называемые «устойчивые госзакупки», основанные на приобретении товаров, работ и услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов.

Третий блок новелл закона направлен на усиление ответственности поставщиков.

Первое. Внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок.

Второе. Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель, которого ранее совершили коррупционные правонарушения.

К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате.

Третье. Сокращены с 50 до 30 процентов предельные объемы работ и услуг, передаваемые поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг.

Четвертый блок новелл закона направлен на развитие конкуренции.

Первое. Законодательно установлена возможность перевода на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций – веб-портал госзакупок.

На первом этапе будут сохранены текущие закупочные площадки и проведена интеграция для сбора и отображения детальной информации по закупкам.

Второе. Исключен способ закупа через товарные биржи.

Третье. Закупки из одного источника путем прямого заключения договора с конкретным поставщиком, определенным Правительством, теперь будут осуществляться в исключительных случаях, когда это необходимо для реализации критически важных объектов и проектов общестранового значения.

Четвертое. В целях поддержки отечественных товаропроизводителей Министерством финансов будет утвержден отдельный перечень ТРУ, которые будут закупаться исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.

Также глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации».

Кроме того, он утвердил Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Полные тексты законов публикуются в печати.