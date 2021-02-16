Закон о мирных собраниях прокомментировал Токаев

Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook комментарий Касым-Жомарта Токаева касательно закона о мирных собраниях, сообщает Kazpravda.kz.
"С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, действовавшего ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона. Никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право и оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом", - сказал Касым-Жомарт Токаев на прошедшем накануне совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры.
Стоит отметить, что закон о мирных собраниях является одним из первых законопроектов, разработанных в рамках инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
До этого, закон, регулирующий вопросы организации и проведения мирных собраний, был принят больше 25 лет назад. Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Актуальность и своевременность разработки данного закона была отмечена отечественными и международными экспертами.
"С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, действовавшего ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона. Никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право и оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом", - сказал Касым-Жомарт Токаев на прошедшем накануне совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры.
Стоит отметить, что закон о мирных собраниях является одним из первых законопроектов, разработанных в рамках инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
До этого, закон, регулирующий вопросы организации и проведения мирных собраний, был принят больше 25 лет назад. Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Актуальность и своевременность разработки данного закона была отмечена отечественными и международными экспертами.