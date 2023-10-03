Закон по ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда рассмотрели в Сенате

Парламент
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Аманжолова Айман
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Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании обсудили Закон «О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК. 

Фото: пресс-служба Сената РК

Целью Соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств-членов Организации тюркских государств путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Фонд будет выполнять следующие функции: финансирование проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и «зеленую» экономику.

Ратификация Соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона Организации тюркских государств.

Стоит отметить, что учредителями Фонда являются 5 государств-членов Организации тюркских государств – Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан.

По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании палаты.

#казахстан #сотрудничество #Сенат

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