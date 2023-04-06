Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан

по вопросам цифровизации государственных услуг

в сфере земельных отношений

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в части первой пункта 5 статьи 9 цифру «6» заменить цифрой «7»;

2) в статье 12:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) публичная кадастровая карта – цифровая карта, которая содержит информацию (сведения) из земельного, правового и градостроительного кадастров Республики Казахстан, а также иные сведения государственных органов и (или) организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 12-1) изложить в следующей редакции:

«12-1) земельная комиссия – колле­гиальный орган при местном исполнительном органе области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и района для рассмотрения заявлений (заявок) и подготовки заключений о предоставлении прав на земельные участки (об определении победителя конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьян­ского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства), об изменении целевого назначения земельных участков (за исключением земель населенных пунк­тов) и о переводе земель водного фонда в земли других категорий;»;

подпункт 24) дополнить словами «, протокол по итогам торгов (аукцио­нов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка»;

в подпункте 27-1) слова «населенного пункта» заменить словами «поселка, села»;

дополнить подпунктами 28-1) и 28-2) следующего содержания:

«28-1) кадастровый паспорт объекта недвижимости – идентификационный документ, содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта недвижимости, а также идентификационные характеристики земельного участка, расположенного в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения, согласно форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества;

28-2) информационная система единого государственного кадастра недвижимости – информационная система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;»;

подпункт 32-1) исключить;

3) в пункте 1 статьи 14:

подпункты 4-8) и 7-2) изложить в следующей редакции:

«4-8) разработка и утверждение совместно с государственным органом, осуществляющим государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества, порядка ведения и пользования информационной системой единого государственного кадастра недвижимости;»;

«7-2) разработка и утверждение форм заявления, заключения согласующих государственных органов и иных организаций, акта выбора земельного участка, схемы отвода земельного участка и земельно-кадастрового плана;»;

дополнить подпунктом 7-3) следующего содержания:

«7-3) согласование формы кадастрового паспорта объекта недвижимости;»;

подпункт 16-2) дополнить словами «, за исключением формы кадастрового паспорта объекта недвижимости»;

дополнить подпунктом 16-7) следующего содержания:

«16-7) утверждение типового перечня государственных органов и иных организаций по согласованию схемы отвода земельного участка;»;

4) в статье 14-1:

подпункт 1) пункта 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено статьей 44-2 настоящего Кодекса»;

в пункте 2:

в подпунктах 6) и 6-1) слова «предложений и» исключить;

подпункт 21) исключить;

в пункте 3:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) подготовка предложений и проектов решений местного исполнительного органа города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района по предоставлению земельных участков и изменению их целевого назначения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2-2) настоящего пункта;»;

дополнить подпунктами 2-2) и 2-3) следующего содержания:

«2-2) подготовка проектов решений акима города районного значения по предоставлению и изменению целевого назначения земельных участков, расположенных на землях городов районного значения;

2-3) подготовка проектов решений местного исполнительного органа города областного значения по предоставлению и изменению целевого назначения земельных участков, расположенных на землях городов областного значения;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение земельно-кадастрового плана, в том числе на территории, переданной в административное подчинение городам областного значения.»;

5) в пункте 2 статьи 16:

подпункт 1-2) исключить;

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) утверждение перечня государственных органов и иных организаций по согласованию схемы отвода земельного участка в соответствии с типовым перечнем;»;

подпункт 5-2) изложить в следующей редакции:

«5-2) размещение утвержденных проектов земельно-хозяйственного устройства территории населенных пунктов на специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, и на информационных ресурсах в электронной форме;»;

6) подпункт 5-2) статьи 17 изложить в следующей редакции:

«5-2) размещение утвержденных проектов земельно-хозяйственного устройства территории населенных пунктов на специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, и на информационных ресурсах в электронной форме;»;

7) в статье 18:

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) утверждение перечня государственных органов и иных организаций по согласованию схемы отвода земельного участка в соответствии с типовым перечнем;»;

подпункт 5-2) изложить в следующей редакции:

«5-2) размещение утвержденных проектов земельно-хозяйственного устройства территории населенных пунктов на специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, и на информационных ресурсах в электронной форме;»;

8) статью 19 дополнить частью второй следующего содержания:

«К компетенции акима города районного значения также относится утверждение перечня государственных органов и иных организаций по согласованию схемы отвода земельного участка в соответствии с типовым перечнем.»;

9) в статье 37:

в части первой пункта 2:

слово «арендодателя» заменить словами «уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения»;

дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в пункте 2-2 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Временный возмездный землепользователь (арендатор) земельного участка, расположенного в черте города республиканского значения, столицы, города областного и районного значения, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет, если иное не установлено законами Республики Казахстан или договором временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды), право на заключение договора на новый срок в порядке, предусмотренном статьей 44-2 настоящего Кодекса, за исключением требований, установленных подпунктами 2), 3), 4) и 7) пункта 4 статьи 44-2 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при условии неизменности границ земельного участка.»;

10) в статье 43:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «случая, предусмотренного статьей 44-1» заменить словами «случаев, предусмотренных статьями 44-1 и 44-2 настоящего Кодекса»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) предварительный выбор земельного участка при испрашивании земельного участка для строительства объектов, за исключением строительства объектов в черте населенного пункта;»;

в подпункте 6) слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района и акимом»;

в подпункте 9) слова «населенного пункта» заменить словами «поселка, села»;

в пункте 1-1:

в части первой слова «населенного пункта» заменить словами «поселка, села»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок предоставления права на земельный участок, расположенный на землях городов республиканского значения, столицы, городов областного (за исключением территории, переданной в их административное подчинение) и районного значения, регулируется статьей 44-2 настоящего Кодекса.»;

в части второй слова «43-1, 44 и 45» заменить словами «43-1 и 44»;

часть третью исключить;

пункт 1-2 исключить;

в пункте 1-3 цифры «45» заменить цифрами «44-2»;

в пункте 2:

в части первой слова «городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного значения,» заменить словами «городов областного значения (на территории, переданной в их административное подчинение), районов и акимами»;

в части третьей слова «, города республиканского значения, столицы» исключить;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Решение о предоставлении земельного участка для нужд обороны и национальной безопасности на землях городов республиканского значения, столицы принимается в порядке, установленном статьей 44-2 настоящего Кодекса.»;

в части пятой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района и акима»;

в абзаце первом и подпункте 2) части шестой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района»;

абзац первый части седьмой после слов «города областного значения» дополнить словами «(на территории, переданной в его административное подчинение)»;

в части восьмой слова «городов республиканского значения, столицы,» исключить;

в части девятой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района»;

в части одиннадцатой слова «шестой, подпункте 1) части седьмой и части восьмой» заменить словами «седьмой, подпункте 1) части восьмой и части девятой»;

в частях тринадцатой и девятнадцатой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района»;

в части двадцатой:

слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района»;

слова «, за исключением строительства объектов в черте населенного пункта» исключить;

часть двадцать третью изложить в следующей редакции:

«На основании положительного заключения земельной комиссии заявителем изготавливается землеустроительный проект. В составе землеустроительного проекта уточняются площадь предоставляемого земельного участка, его границы и местоположение, смежные собственники земельного участка и землепользователи, а также обременения и сервитуты предоставляемого земельного участка.»;

дополнить частью двадцать четвертой следующего содержания:

«В случае принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд прилагаются расчеты убытков, подлежащих возмещению (компенсации) собственникам земельных участков и землепользователям, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий.»;

в пункте 2-1:

в части первой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района»;

в части второй слова «статьями 44 и 45» заменить словами «статьей 44»;

в пункте 3:

в части первой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акиму города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района, акиму»;

в частях четвертой и пятой слова «городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения» заменить словами «городов областного значения (на территории, переданной в их административное подчинение), районов»;

дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:

«При испрашивании земельного участка, за исключением земельного участка, расположенного в городах республиканского значения, столице, городах областного (за исключением территории, переданной в их административное подчинение) и районного значения, для строительства объекта предварительно производится выбор земельного участка. Результаты выбора земельного участка для строительства объекта, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны оформляются актом о выборе земельного участка уполномоченным органом области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и района совместно со структурными подразделениями соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющими функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Выбор земельного участка и оформление акта о выборе земельного участка осуществляются в течение десяти рабочих дней с последующим направлением акта о выборе земельного участка в земельную комиссию для рассмотрения и подготовки заключения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.»;

в части восьмой:

в абзаце втором слова «, подготавливаемого в соответствии с пунктом 3 статьи 44 настоящего Кодекса» исключить;

в абзаце третьем цифру «6» заменить цифрой «7»;

пункт 6-1 изложить в следующей редакции:

«6-1. В случае отказа в предоставлении права на земельный участок по причине необходимости осуществления такого предоставления на торгах (аукционах) местным исполнительным органом области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района, акимом поселка, села, сельского округа торги (аукцион) по испрашиваемому земельному участку должны быть проведены не позднее девяноста календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении права на земельный участок.»;

в пункте 7:

в части первой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района, акима»;

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«В тех случаях, когда предоставление земельных участков входит в компетенцию вышестоящего местного исполнительного органа, нижестоящий местный исполнительный орган, аким поселка, села, сельского округа направляют землеустроительный проект со своим решением о возможности такого предоставления вышестоящему местному исполнительному органу для принятия окончательного решения.

Для принятия решения о предоставлении права на земельный участок уполномоченный орган области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района в течение одного рабочего дня направляет утвержденный землеустроительный проект в местный исполнительный орган области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района, акиму поселка, села, сельского округа.»;

в части четвертой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района, акима»;

в части пятой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района»;

в пункте 7-1:

в абзаце первом слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района и акима»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«местоположение земельного участка;»;

в пункте 8 слова «Государственной корпорацией, ведущей государственный земельный кадастр,» исключить;

абзац первый части первой пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Идентификационными документами на земельный участок, за исключением земельного участка, расположенного на землях городов республиканского значения, столицы, городов областного (за исключением территории, переданной в их административное подчинение) и районного значения, являются:»;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Идентификационным документом на земельный участок, расположенный на землях городов республиканского значения, столицы, городов областного (за исключением территории, переданной в их административное подчинение) и районного значения, является кадастровый паспорт объекта недвижимости.»;

в части первой пункта 10 слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района и акима»;

в пункте 14:

в части второй цифры «45» заменить цифрами «44-2»;

в части третьей слова «автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра» заменить словами «Государственной корпорации»;

11) статью 43-1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В случае отказа в предоставлении права на земельный участок по причине необходимости осуществления такого предоставления на конкурсах по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства местным исполнительным органом города областного значения и района конкурсы по испрашиваемому земельному участку должны быть проведены не позднее девяноста календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении права на земельный участок.»;

12) статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Особенности и условия предоставления земельных участков в зависимости от запрашиваемого целевого назначения

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом, в зависимости от местонахождения и запрашиваемого целевого назначения участков.

2. Испрашивание земельного участка для строительства антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи осуществляется в соответствии со статьями 44-1 и 44-2 настоящего Кодекса.

3. Испрашивание земельного участка для строительства объектов в черте населенных пунктов осуществляется в соответствии со статьями 44-1 и 44-2 настоящего Кодекса.

4. При испрашивании земельного участка для строительства объектов нефтегазотранспортной инфраструктуры, связанных с транспортировкой по магистральным нефтепроводам, последующим хранением и перевалкой нефти и газа на другие виды транспорта, акт выбора земельного участка и землеустроительный проект согласовываются также с уполномоченным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области магистрального трубопровода.

5. Предоставление земельного участка для строительства культового здания (сооружения) производится при наличии решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы о его строительстве, выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

6. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо– и электроснабжения.

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.

При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства. Правила предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам утверждаются центральным уполномоченным органом. При предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе учитывается наличие или отсутствие у гражданина земельных участков, права на которые были предоставлены государством для индивидуального жилищного строительства.

При постановке на специальный учет учитывается наличие или отсутствие у гражданина земельных участков, права на которые были предоставлены государством для индивидуального жилищного строительства, сведения о которых запрашиваются у Государственной корпорации.

Местные исполнительные органы города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимы поселков, сел, сельских округов обязаны обеспечить доступность информации о подготовке площадок для отвода и о списках очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства посредством их размещения на специальных информационных стендах и (или) путем опубликования в средствах массовой информации на казахском и русском языках не реже одного раза в квартал.

7. В случае, когда на территории, выбранной под размещение объекта строительства, расположены жилые дома, другие здания и сооружения, а также инженерные коммуникации, зеленые насаждения и другие растения, подлежащие сносу или переносу (в том числе попадающие при отводе земель в санитарно-защитную зону промышленных предприятий), заявитель или его доверенное лицо обеспечивает требуемые для отвода земельного участка согласования самостоятельно.

Дополнительно заявитель представляет договор, заключенный с каждым из собственников недвижимости, об условиях компенсации убытков собственнику.

В договоре указываются конкретные условия и сроки отселения, переноса существующих строений, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, обязательства застройщика по возмещению всех убытков, связанных со сносом недвижимости.

8. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.

Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

9. Особенности предоставления земельных участков для создания специальных экономических зон или индустриальных зон республиканского или регионального значения определяются в соответствии со статьей 119-2 настоящего Кодекса.

10. Для субъектов малого предпринимательства, в том числе для субъектов социального предпринимательства, целевое назначение земельного участка независимо от видов деятельности устанавливается как для строительства и обслуживания зданий (строений и сооружений).»;

13) в статье 44-1:

в заголовке слова «населенного пункта» заменить словами «поселка, села»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление земельного участка из земель поселка, села осуществляется местным исполнительным органом области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), акимом поселка, села в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом, и производится в следующем порядке:»;

в подпункте 5) слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акимом»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Предоставление земельного участка из земель поселка, села является государственной услугой и регулируется законодательством Республики Казахстан.

Положения данной статьи распространяются на исключительные случаи, предусмотренные пунктом 1 статьи 48 настоящего Кодекса, при испрашивании земельного участка из земель поселка, села для целей строительства.»;

в пункте 2:

в части первой слова «городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного значения,» заменить словами «городов областного значения (на территории, переданной в их административное подчинение) и акимами»;

в части пятой слова «, ведущая государственный земельный кадастр,» исключить;

в пункте 3:

в части первой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акиму города районного значения,» заменить словами «города областного значения и акиму»;

в части третьей слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, аким города районного значения, поселка, села, сельского округа в течение одного рабочего дня направляют» заменить словами «города областного значения в течение одного рабочего дня направляет»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Аким поселка, села, сельского округа направляет заявление в структурное подразделение местного исполнительного органа района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.»;

в частях первой, пятой и шестой пункта 4 слова «, ведущей государственный земельный кадастр,», «, ведущая государственный земельный кадастр,» исключить;

в пункте 4-1 слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения,» заменить словами «района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акимом»;

в пункте 6 слова «, ведущую государственный земельный кадастр,» исключить;

в пункте 7:

часть первую изложить в следующей редакции:

«7. Земельно-кадастровый план изготавливается и направляется в течение десяти рабочих дней в уполномоченный орган области, города областного значения и района для утверждения и подготовки проекта решения местного исполнительного органа области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), акима поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок.»;

в части второй:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«местоположение земельного участка;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«целевое назначение земельного участка в соответствии с функциональными зонами, предусмотренными пунктом 3 статьи 107 настоящего Кодекса;»;

в частях третьей и четвертой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения,» заменить словами «района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акимом»;

в пункте 8:

в части первой слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акима»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Копия решения местного исполнительного органа области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), акима поселка, села, сельского округа и земельно-кадастровый план направляются в уполномоченный орган области, города областного значения и района для подготовки договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) в течение одного рабочего дня.»;

в части третьей слова «города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения,» заменить словами «города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акима»;

в части четвертой слова «, ведущей государственный земельный кадастр,» исключить;

части пятую и девятую изложить в следующей редакции:

«Копия решения местного исполнительного органа области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акима поселка, села, сельского округа и подписанный уполномоченным органом области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и района договор временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) направляются через Государственную корпорацию или веб-портал «электронного правительства» заявителю для подписания.»;

«Решение местного исполнительного органа области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и акима поселка, села, сельского округа о предоставлении права на земельный участок должно содержать:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица или наименование юридического лица, которому предоставляется право на земельный участок;

местоположение земельного участка;

целевое назначение земельного участка в соответствии с функциональными зонами, предусмотренными пунктом 3 статьи 107 настоящего Кодекса;

категорию земель;

площадь земельного участка;

вид права на землю, обременения, сервитуты;

сроки заключения договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного землепользования (аренды) земельного участка;

сведения о делимости (неделимости) земельного участка;

иные сведения, связанные с предоставлением земельного участка.»;

части десятую – четырнадцатую исключить;

14) дополнить статьей 44-2 следующего содержания:

«Статья 44-2. Порядок предоставления права на земельный участок в черте города республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения

1. Предоставление земельного участка из земель города республиканского значения, столицы, города областного и районного значения осуществляется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акимом города районного значения в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом.

2. Положения данной статьи распространяются на исключительные случаи, предусмотренные пунктом 1 статьи 48 настоящего Кодекса.

3. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, города областного значения, аким города районного значения должны обеспечить неукоснительное соблюдение утвержденных генеральных планов и проектов детальной планировки либо схем размещения территории населенных пунктов.

Запрещается предоставление земельных участков для строительства без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек), а также при отсутствии инженерных сетей.

4. Предоставление земельного участка производится в следующем порядке:

1) принятие к рассмотрению заявления о предоставлении соответствующих прав на земельный участок;

2) определение возможности (невозможности) предоставления испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в соответствии с градостроительным документом;

3) формирование и согласование схемы отвода земельного участка;

4) принятие решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акима города районного значения о предоставлении права на земельный участок;

5) заключение договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды);

6) установление границы земельного участка на местности;

7) изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Действия, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 7) части первой настоящего пункта, осуществляются в электронном формате с использованием объектов информатизации государственных органов и иных лиц.

Предоставление земельного участка из земель в черте города республиканского значения, столицы, города областного и районного значения является государственной услугой и регулируется законодательством Республики Казахстан.

5. Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении права на земельный участок составляет до тридцати рабочих дней с момента поступления заявления, за исключением случаев испрашивания земельного участка для нужд обороны и национальной безопасности, указанных в пункте 7 настоящей статьи.

В указанный срок не входят периоды:

согласования схемы отвода земельного участка заявителем;

заключения договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды);

установления границы земельного участка на местности;

изготовления и выдачи кадастрового паспорта объекта недвижимости.

6. В случае испрашивания земельного участка для целей строительства земельный участок предоставляется на праве землепользования. Выкуп предоставленного в землепользование земельного участка в частную собственность производится после ввода объекта в эксплуатацию. Приобретение землепользователем права собственности регулируется в соответствии со статьями 47 и 49 настоящего Кодекса.

7. В случае испрашивания земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности после поступления от согласующих государственных органов и организаций положительного заключения схема отвода земельного участка и проект решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы по месту нахождения земельного участка направляются на дополнительное согласование государственным органам, указанным в части второй пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса, в течение пяти рабочих дней со дня поступления последнего заключения.

Дополнительное согласование осуществляется в течение десяти рабочих дней.

8. Физические и юридические лица, заинтересованные в получении права на земельный участок, посредством веб-портала «электронного правительства» или через Государственную корпорацию подают заявление с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода испрашиваемого земельного участка.

К заявлению прилагаются:

схема отвода земельного участка;

иные документы, связанные с предоставлением земельных участков, указанных в пункте 1 статьи 48 настоящего Кодекса.

В случае испрашивания земельного участка для целей строительства к заявлению прилагается опросный лист на подключение к инженерным сетям.

Физическим и юридическим лицам после подачи заявления на получение земельного участка в их кабинет на веб-портале «электронного правительства» направляется уведомление об его поступлении, в котором указывается предполагаемая дата согласования схемы отвода земельного участка.

9. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, города областного значения в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении права на земельный участок направляет его в структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Аким города районного значения направляет заявление в структурное подразделение местного исполнительного органа района, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

10. Структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, в течение двух рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении права на земельный участок определяет возможность (невозможность) его предоставления по заявленному целевому назначению в соответствии с утвержденным градостроительным документом.

В случае определения невозможности предоставления испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению в течение двух рабочих дней структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, направляет заявителю мотивированный отказ с обоснованием причины невозможности отвода испрашиваемого земельного участка со ссылкой на нормы законодательства Республики Казахстан в его личный кабинет на веб-портале «электронного правительства».

В случае определения возможности предоставления испрашиваемого земельного участка в течение пяти рабочих дней формируется его схема отвода.

Схема отвода земельного участка в течение одного рабочего дня с момента ее подготовки направляется одновременно на согласование государственным органам и иным организациям, перечень которых утвержден местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акимом города районного значения.

В схеме отвода земельного участка указываются существующие инженерные коммуникации, а в случае необходимости предусматривается перенос инженерных коммуникаций за границы предоставляемого земельного участка.

Заключение согласующих государственных органов и иных организаций представляется в электронном виде в течение пяти рабочих дней с момента получения схемы отвода земельного участка.

Согласование схемы отвода земельного участка осуществляется без каких-либо примечаний и оговорок.

Субъекты естественных монополий дополнительно представляют технические условия на подключение к инженерным сетям.

В случае поступления от согласующих государственных органов и иных организаций отрицательного заключения в течение двух рабочих дней с момента его поступления структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, заявителю направляется мотивированный отказ в предоставлении права на земельный участок в его личный кабинет на веб-портале «электронного правительства».

Мотивированный отказ оформляется в виде заключения установленной формы структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства.

11. В случае поступления от согласующих государственных органов и иных организаций положительного заключения в течение одного рабочего дня с момента его поступления схема отвода земельного участка направляется заявителю на согласование в его личный кабинет на веб-портале «электронного правительства».

Заявитель обязан согласовать схему отвода земельного участка в течение десяти рабочих дней с момента ее поступления.

Истечение срока согласования заявителем схемы отвода земельного участка является основанием для мотивированного отказа в предоставлении права на земельный участок, который направляется структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, заявителю в течение одного рабочего дня в его кабинет на веб-портале «электронного правительства».

12. Структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, после поступления согласованной схемы отвода земельного участка направляет ее в течение одного рабочего дня с момента поступления в соответствующий уполномоченный орган и акиму города районного значения для подготовки проекта решения о предоставлении права на земельный участок.

В случае испрашивания земельного участка для целей строительства к схеме отвода дополнительно прилагается архитектурно-планировочное задание, которое готовится в течение двух рабочих дней с момента поступления технических условий на подключение к инженерным сетям от субъектов естественных монополий.

Согласованная схема отвода земельного участка является основанием для принятия в течение пяти рабочих дней местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акимом города районного значения решения о предоставлении права на земельный участок и неотъемлемой частью такого решения.

13. При испрашивании земельного участка для нужд обороны и национальной безопасности согласованная схема отвода и положительное согласование государственных органов, указанных в части второй пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса, являются основанием для принятия в течение пяти рабочих дней местным исполнительным органом города республиканского значения и столицы решения о предоставлении права на земельный участок и местным исполнительным органом города областного значения и акимом района решения о возможности предоставления права на земельный участок.

14. В тех случаях, когда предоставление земельных участков входит в компетенцию вышестоящего исполнительного органа, решение нижестоящего местного исполнительного органа о возможности предоставления права на земельный участок в течение одного рабочего дня направляется в соответствующий уполномоченный орган для подготовки проекта решения вышестоящего местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом.

Окончательное решение вышестоящего местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления решения нижестоящего местного исполнительного органа.

15. Решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акима города районного значения о предоставлении права на земельный участок должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица или наименование юридического лица, которому предоставляется право на земельный участок;

местоположение земельного участка;

целевое назначение земельного участка в соответствии с функциональными зонами, предусмотренными пунктом 3 статьи 107 настоящего Кодекса;

категорию земель;

площадь земельного участка;

вид права на землю, обременения, сервитуты;

сроки заключения договоров купли-продажи и временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) земельного участка;

сведения о делимости (неделимости) земельного участка;

иные сведения, связанные с предоставлением земельного участка.

16. На основании решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акима города районного значения о предоставлении права на земельный участок заключается договор купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) в электронном виде в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

Несвоевременное заключение договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) либо отказ в их заключении является основанием для отмены решения о предоставлении права на земельный участок в течение трех рабочих дней с момента истечения срока заключения такого договора либо поступления отказа.

17. Установление границы земельного участка на местности осуществляется на основании обращения заявителя в течение одного месяца после принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

18. Изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости, а также государственная регистрация права на земельный участок осуществляются Государственной корпорацией на основании заявления в электронном формате в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

19. Не допускается пользование земельным участком без государственной регистрации прав на земельный участок в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

Несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

15) статью 45 исключить;

16) в пункте 2 статьи 47 цифры «45» заменить цифрами «44-2»;

17) статью 49-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 49-1. Порядок изменения целевого назначения земельного участка

1. Изменение целевого назначения земельного участка осуществляется местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа по месту нахождения земельного участка.

Изменение целевого назначения земельного участка является государственной услугой и регулируется законодательством Республики Казахстан.

2. Физические и юридические лица, заинтересованные в изменении целевого назначения земельного участка, подают заявление в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акиму города районного значения, поселка, села, сельского округа по месту нахождения земельного участка на бумажном носителе либо посредством веб-портала «электронного правительства» или Государственной корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заявлению присваивается регистрационный номер по дате его принятия и заявителю выдается уведомление, подтверждающее подачу заявления, в котором указывается дата принятия решения по вопросу изменения целевого назначения земельного участка.

В заявлении указываются следующие сведения:

кадастровый номер земельного участка;

запрашиваемое целевое назначение земельного участка;

площадь земельного участка;

местоположение земельного участка;

номер и дата правоустанавливающего и идентификационного документов на земельный участок, земельно-кадастрового плана.

3. Заявление об изменении целевого назначения земельного участка, расположенного в черте населенного пункта, рассматривается в срок до восьми рабочих дней с момента его поступления в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акиму города районного значения, поселка, села, сельского округа.

В указанный срок не входят периоды:

заключения договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) на земельный участок;

изготовления и выдачи кадастрового паспорта объекта недвижимости или земельно-кадастрового плана.

Местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, города областного значения в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление об изменении целевого назначения земельного участка в структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства.

Аким города районного значения, поселка, села, сельского округа в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление об изменении целевого назначения земельного участка в структурное подразделение местного исполнительного органа района, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления определяет возможность использования земельного участка по заявленному целевому назначению, составляет схему использования земельного участка и направляет на согласование одновременно всем заинтересованным государственным органам и иным организациям.

Согласующие государственные органы и иные организации в течение трех рабочих дней представляют соответствующие заключения о возможности (невозможности) использования земельного участка по заявленному целевому назначению.

В случае поступления от согласующих государственных органов и иных организаций отрицательного заключения заявителю в течение двух рабочих дней с момента его поступления соответствующим структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, направляется мотивированный отказ в изменении целевого назначения земельного участка.

Мотивированный отказ в изменении целевого назначения земельного участка оформляется в виде заключения установленной формы соответствующего структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства.

В случае поступления от согласующих государственных органов и иных организаций положительного заключения о возможности использования земельного участка по заявленному целевому назначению в течение двух рабочих дней с момента его поступления соответствующее структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, подготавливает итоговое заключение об изменении целевого назначения земельного участка и направляет в уполномоченный орган города республиканского значения, столицы, города областного значения, акиму города районного значения, поселка, села, сельского округа для подготовки проекта решения об изменении целевого назначения земельного участка.

Решение местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа об изменении целевого назначения земельного участка принимается в течение четырех рабочих дней с момента поступления итогового заключения об изменении целевого назначения земельного участка от соответствующего структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства.

4. Заявление об изменении целевого назначения земельного участка, расположенного за пределами населенного пункта, рассматривается в срок до шестнадцати рабочих дней с момента его поступления в местный исполнительный орган области, района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение).

В указанный срок не входят периоды:

заключения договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) земельного участка;

изготовления и выдачи идентификационного документа на земельный участок.

Местный исполнительный орган области, района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление в уполномоченный орган области, района, города областного значения.

Уполномоченный орган области, района, города областного значения в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления определяет возможность использования земельного участка по заявленному целевому назначению, составляет схему использования земельного участка и направляет на согласование одновременно всем заинтересованным государственным органам и иным организациям.

Согласующие государственные органы и иные организации в течение трех рабочих дней представляют соответствующие заключения о возможности использования земельного участка по заявленному целевому назначению.

В случае поступления от согласующих государственных органов и иных организаций отрицательного заключения заявителю в течение двух рабочих дней с момента его поступления уполномоченным органом области, района, города областного значения направляется мотивированный отказ в изменении целевого назначения земельного участка.

Мотивированный отказ в изменении целевого назначения земельного участка оформляется в виде заключения установленной формы уполномоченным органом области, района, города областного значения.

В случае поступления от согласующих государственных органов и организаций положительного заключения о возможности использования земельного участка по заявленному целевому назначению уполномоченный орган области, района, города областного значения вносит материалы c предложением о возможности изменения целевого назначения земельного участка в земельную комиссию в течение двух рабочих дней с момента его поступления.

Заключение земельной комиссии составляется в двух экземплярах в форме протокольного решения в течение пяти рабочих дней с момента поступления в земельную комиссию предложения о возможности изменения целевого назначения земельного участка.

Уполномоченный орган области, района, города областного значения в течение одного рабочего дня с момента поступления соответствующего заключения земельной комиссии подготавливает соответствующее решение местного исполнительного органа области, района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение).

Решение местного исполнительного органа области, района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) об изменении целевого назначения земельного участка принимается на основании положительного заключения земельной комиссии.

Решение местного исполнительного органа области, района, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) об отказе в изменении целевого назначения земельного участка принимается в течение двух рабочих дней с момента поступления отрицательного заключения земельной комиссии. Отказ в изменении целевого назначения земельного участка должен быть мотивированным.

5. Решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа о согласии либо об отказе в изменении целевого назначения земельного участка направляется заявителю в течение трех рабочих дней после его принятия.

В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством веб-портала «электронного правительства» решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа о согласии либо об отказе в изменении целевого назначения земельного участка направляется заявителю в форме электронного документа в срок не позднее трех рабочих дней после его принятия.

Решение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа об изменении целевого назначения земельного участка должно содержать:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица или наименование юридического лица;

измененное целевое назначение земельного участка;

номер и дату заключения о возможности использования земельного участка по заявленному целевому назначению либо заключения земельной комиссии;

кадастровый номер земельного участка;

категорию земель;

местоположение земельного участка;

площадь земельного участка;

вид надела земельного участка в случае изменения целевого назначения для ведения личного подсобного хозяйства;

вид права на землю, обременения, сервитуты;

выкупную цену земельного участка и сроки предоставления рассрочки в случае необходимости выплаты в бюджет суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, предусмотренной законодательством Республики Казахстан для измененного целевого назначения, либо выплаты в бюджет суммы, равной разнице между кадастровой (оценочной) стоимостью, предусмотренной законодательством Республики Казахстан для измененного целевого назначения, и ценой, по которой этот участок ранее был приобретен у государства;

сроки заключения договоров купли-продажи земельного участка в случае необходимости выплаты в бюджет суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, предусмотренной законодательством Республики Казахстан для измененного целевого назначения, либо выплаты в бюджет суммы, равной разнице между кадастровой (оценочной) стоимостью, предусмотренной законодательством Республики Казахстан для измененного целевого назначения, и ценой, по которой этот участок ранее был приобретен у государства.

6. На основании решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акима города районного значения, поселка, села, сельского округа об изменении целевого назначения земельного участка заключается договор купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

7. При изменении целевого назначения земельного участка срок изготовления идентификационных документов или земельно-кадастрового плана составляет не более четырех рабочих дней.»;

18) в статье 145-1:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится на основании данных дистанционного зондирования Земли и идентификации сельскохозяйственных животных на землях сельскохозяйственного назначения по фактам их неиспользования по назначению и (или) нерационального использования.

Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля подлежат учету территориальным подразделением.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Указание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан вручается нарочно или направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о его вручении субъекту контроля или посредством электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью государственного инспектора по использованию и охране земель территориального подразделения, через информационные системы, интегрированные с веб-порталом «электронного правительства».

Указание об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в указании о получении;

2) почтой – с даты отметки уведомления;

3) электронным способом – с даты отправки органом, осуществляющим государственный контроль за использованием и охраной земель, на электронный адрес субъекта контроля.»;

в пункте 10 слова «в письменном виде» исключить;

пункт 11 дополнить словами «и идентификации сельскохозяйственных животных»;

19) пункт 3 статьи 152 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный земельный кадастр Республики Казахстан (земельный кадастр республики, областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения) является составной частью государственной системы кадастров Республики Казахстан и ведется по единой системе на всей территории Республики Казахстан.

Деятельность по ведению государственного земельного кадастра Республики Казахстан относится к государственной монополии, осуществляется Государственной корпорацией и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.

При этом к деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, относятся изыскательские работы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 153 настоящего Кодекса.

Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, устанавливаются уполномоченным органом, определяемым решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных органов, по согласованию с центральным уполномоченным органом и антимонопольным органом.»;

20) подпункт 6) пункта 1 статьи 153 изложить в следующей редакции:

«6) ведение информационной системы государственного земельного кадастра;»;

21) статью 171 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки, предоставленные физическим и юридическим лицам до введения в действие статьи 44-2 настоящего Кодекса, сохраняют юридическую силу.».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

статью 163-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При оказании обязательных услуг физическим и юридическим лицам субъекты естественных монополий и квазигосударственного сектора используют объекты информатизации, а также представляют данные в машиночитаемом виде в объекты информатизации «электронного правительства» в соответствии с Правилами оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

в подпункте 6) пункта 2 статьи 10-3 слова «технических паспортов на объект кондоминиума и предусмотренных законодательством Республики Казахстан документов на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом, а также на» заменить словами «кадастрового паспорта объекта недвижимости на многоквартирный жилой дом и».

4. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

в подпункте 6-1) статьи 4 слова «технических паспортов на объект кондоминиума и документов на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом, а также на» заменить словами «кадастрового паспорта объекта недвижимости на многоквартирный жилой дом и».

5. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 27-2) пункта 1 статьи 27 слова «технических паспортов на объект кондоминиума и документов на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом, а также на» заменить словами «кадастрового паспорта объекта недвижимости на многоквартирный жилой дом и»;

2) в подпункте 16-1) пункта 1 статьи 31 слова «технических паспортов на объект кондоминиума и документов на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом, а также на» заменить словами «кадастрового паспорта объекта недвижимости на многоквартирный жилой дом и».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

в подпункте 16):

в абзаце втором слова «и проектно-сметной документации» заменить словами «, проектно-сметной документации»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«комплексную градостроительную экспертизу градостроительного планирования территорий, проводимую по градостроительным проектам всех уровней;»;

подпункт 16-1) изложить в следующей редакции:

«16-1) субъекты экспертной деятельности в области проектирования – экспертные организации, а также эксперты, являющиеся штатными работниками экспертных организаций либо временно привлеченные этими организациями в качестве внештатных экспертов для исполнения комплексной вневедомственной экспертизы или комплексной градостроительной экспертизы по отдельному разделу (части) в составе проекта;»;

2) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«4. В случаях выявления в проектной (проектно-сметной) документации в процессе проведения экспертизы нарушений, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность объекта, а также нарушений в градостроительном проекте, нарушения норм и требований и неустранения выявленных нарушений в установленные сроки проведения экспертизы организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, градостроительные проекты, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Подтверждением выявленных нарушений при разработке проектной (проектно-сметной) документации и градостроительных проектов является отрицательное заключение экспертизы (показания экспертов).

При выявлении в проектной (проектно-сметной) документации в процессе строительства нарушений, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, а также эксперт, выдавший положительное заключение по проектной (проектно-сметной) документации, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

При выявлении нарушений действующих норм и требований в градостроительном проекте организация, разработавшая градостроительный проект, а также эксперт и государственная экспертная организация, выдавшие положительное заключение по градостроительному проекту, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Выявленные нарушения и замечания экспертов должны быть мотивированными и обоснованы ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, требования градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства в Республике Казахстан. Выдача замечаний рекомендательного характера не допускается.».

3) в статье 20:

подпункт 8) исключить;

подпункт 11-12) после слов «проектов строительства» дополнить словами «и комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов»;

подпункты 15-1) и 15-2) изложить в следующей редакции:

«15-1) разработка и утверждение правил регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

15-2) разработка и утверждение правил разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки);»;

4) в подпункт 3) статьи 21 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

5) в пункте 1 статьи 24:

подпункты 2-2) и 10) изложить в следующей редакции:

«2-2) представление на утверждение областному маслихату комплексных схем градостроительного планирования территории подведомственных административно-территориальных единиц (проектов районной планировки), а также проектов генеральных планов развития городов областного значения с расчетной численностью населения до ста тысяч жителей, одобренных городскими маслихатами и прошедших комплексную градостроительную экспертизу;»;

«10) утверждение и реализация градостроительных проектов (проектов детальной планировки, проектов застройки), разрабатываемых для развития утвержденных генеральных планов (комплексной схемы градостроительного планирования, проектов планировки) населенных пунктов, прошедших комплексную градостроительную экспертизу;»;

подпункт 16) исключить;

6) в статье 25:

в пункте 1:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) представление на утверждение городскому маслихату градостроительных проектов (генеральных планов с расчетной численностью населения до ста тысяч жителей), прошедших комплексную градостроительную экспертизу;»;

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

«5-1) определение возможности (невозможности) предоставления права на земельный участок в городах республиканского значения, столице в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;

5-2) выдача заключения в виде мотивированного отказа о невозможности предоставления права на земельный участок в городах республиканского значения, столице в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;»;

в пункте 2:

подпункты 3) и 6) изложить в следующей редакции:

«3) представление в соответствии со статьей 22 настоящего Закона на утверждение соответствующему маслихату градостроительных проектов, прошедших комплексную градостроительную экспертизу, а также правил благоустройства и инженерного обеспечения территории города;»;

«6) утверждение и реализация градостроительных проектов (проектов детальной планировки и застройки города и пригородной зоны), прошедших комплексную градостроительную экспертизу;»;

дополнить подпунктами 11-1) и 11-2) следующего содержания:

«11-1) определение возможности (невозможности) предоставления права на земельный участок в городах областного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;

11-2) выдача заключения в виде мотивированного отказа о невозможности предоставления права на земельный участок в городах областного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;»;

в пункте 3:

подпункты 3) и 6) изложить в следующей редакции:

«3) представление в соответствии со статьей 22 настоящего Закона на утверждение соответствующему маслихату градостроительных проектов, прошедших комплексную градостроительную экспертизу, а также правил благоустройства и инженерного обеспечения территории города;»;

«6) утверждение и реализация градостроительных проектов (проектов детальной планировки и застройки города и пригородной зоны), прошедших комплексную градостроительную экспертизу;»;

дополнить подпунктами 11-1) и 11-2) следующего содержания:

«11-1) определение возможности (невозможности) предоставления права на земельный участок в городах областного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;

11-2) выдача заключения в виде мотивированного отказа о невозможности предоставления права на земельный участок в городах областного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;»;

7) в статье 26:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) организация разработки и представление на утверждение районному маслихату схем градостроительного развития территории района, а также генеральных планов городов районного значения, поселков и иных сельских населенных пунктов, прошедших комплексную градостроительную экспертизу;»;

дополнить подпунктами 16-1) и 16-2) следующего содержания:

«16-1) определение возможности (невозможности) предоставления права на земельный участок в городах районного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;

16-2) выдача заключения в виде мотивированного отказа о невозможности предоставления права на земельный участок в городах районного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса Республики Казахстан;»;

8) в статье 37:

пункт 2 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

«7) оказании обязательных услуг физическим и юридическим лицам субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

8) градостроительном планировании как инструменте мониторинга и учета размещения объектов на территории региона.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Физические и юридические лица пользуются данными государственного градостроительного кадастра в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сведения государственного градостроительного кадастра, не содержащие государственных секретов и иную охраняемую законом тайну, представляются заинтересованным физическим и юридическим лицам на платной основе. Представление сведений государственного градостроительного кадастра государственным органам, организациям, предоставляющим государственные услуги, а также субъектам естественных монополий и квазигосударственного сектора, предоставляющим обязательные услуги физическим и юридическим лицам, осуществляется на бесплатной основе за счет предусмотренных на эти цели бюджетных средств.»;

9) статью 38 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Для сбора, обработки, хранения и предоставления информации и (или) сведений государственного градостроительного кадастра применяются методы дистанционного зондирования Земли, наземных съемок и наблюдений, фондовые данные, а также информация, полученная при информационном взаимодействии с автоматизированной информационной системой государственного градостроительного кадастра.

Формат предоставления информации и (или) сведений в автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра и структура их данных устанавливаются государственным нормативным документом по ведению государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан, утвержденным уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.»;

10) в пункте 2 статьи 40:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) данные земельного, водного и других отраслевых кадастров, регистров и иных объектов информатизации;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) данные субъектов естественных монополий, квазигосударственных организаций, предоставляющих обязательные услуги физическим и юридическим лицам.»;

11) статью 47 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Состав и объем исходных материалов, необходимых для разработки генеральных планов, устанавливаются государственными нормативными документами.

Исходные материалы генеральных планов должны быть внесены в государственный градостроительной кадастр до проведения комплексной градостроительной экспертизы в соответствии с правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней.»;

12) статью 47-1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Состав и объем исходных материалов, необходимых для разработки проектов детальной планировки, устанавливаются государственными нормативными документами.

Исходные материалы проектов детальной планировки должны быть внесены в государственный градостроительной кадастр до проведения комплексной градостроительной экспертизы в соответствии с правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней.»;

13) в статье 61:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Градостроительные проекты являются составной частью государственного градостроительного кадастра и подлежат обязательному внесению в автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра в соответствии с правилами регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Сведения о разработке, реализации, актуализации градостроительных проектов вносятся в обязательном порядке в автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стоимость работ, выполняемых в ходе проведения комплексной градостроительной экспертизы по градостроительным проектам, определяется в соответствии с правилами, разработанными и утвержденными уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.»;

14) в статье 64-1:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Комплексная градостроительная экспертиза проектов в области градостроительного планирования территорий проводится государственной экспертной организацией в соответствии с правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней.»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) градостроительные проекты всех уровней;»;

пункт 2-1 исключить;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Заказчики обязаны представить для проведения комплексной градостроительной экспертизы полный комплект документов в соответствии с правилами проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней. Ответственность за достоверность документов, представленных для проведения экспертизы, несет заказчик.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы являются:

уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – по проектам общегосударственного значения;

местные исполнительные органы – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.

Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком экспертных работ по этому проекту.»;

15) в пункте 1 статьи 64-3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) экспертиза проектов (комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), предназначенных для строительства, осуществляемая аккредитованными экспертными организациями или экспертами, имеющими соответствующий аттестат;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) комплексная градостроительная экспертиза – экспертиза градостроительных проектов всех уровней, отнесенная к государственной монополии;»;

16) в статье 64-4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. К государственной монополии относятся:

1) комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов всех уровней;

2) комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации) для:

строительства новых производственных зданий и сооружений, относящихся к потенциально опасным объектам строительства, а также новых технически и (или) технологически сложных объектов, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования;

реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения и капитального ремонта существующих объектов, финансируемых за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, отнесенных к:

потенциально опасным;

технически и (или) технологически сложным;

реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения и капитального ремонта существующих объектов, финансируемых за счет средств субъектов квазигосударственного сектора, отнесенных к первому уровню ответственности;

типовых проектов, разработанных уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.»;

в пункте 2 слова «Комплексную вневедомственную», «комплексной вневедомственной», «относящуюся», «относящейся» заменить соответственно словами «Комплексную градостроительную экспертизу градостроительных проектов и комплексную вневедомственную», «комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов и комплексной вневедомственной», «относящиеся», «относящихся»;

17) пункт 1 статьи 64-6 изложить в следующей редакции:

«1. Для получения аттестата на право занятия экспертной деятельностью в области проектирования объектов строительства и градостроительных проектов физическое лицо должно иметь высшее образование по соответствующей специальности, стаж работы не менее пяти лет в области проектирования по соответствующему разделу (части) технико-экономических обоснований или проектно-сметной документации на строительство объектов, градостроительных проектов и пройти аттестацию. Процедура аттестации может быть проведена на английском языке.»;

18) пункт 2 статьи 64-8 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществлять экспертизу по отдельным разделам (частям) градостроительного проекта согласно профессиональной специализации, составлять по ним соответствующие части экспертного заключения, инициировать отзыв экспертной организацией ранее выданного заключения в случае невыполнения заказчиком оговоренных в выводах отзываемого экспертного заключения условий (требований);»;

19) дополнить статьей 68-1 следующего содержания:

«Статья 68-1. Информационные системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства

1. В сфере строительства, архитектуры и градостроительства на всех этапах, в том числе планирования территорий населенных пунктов, проектирования, экспертизы, строительства и эксплуатации объектов строительства могут применяться информационные системы для автоматизации различных процессов и упрощения процедур.

2. Информационные системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства по форме собственности являются государственными и негосударственными.

3. Применение государственных информационных систем в сфере архитектуры, градостроительства и строительства определяется уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

4. Субъекты в сфере архитектуры, градостроительства и строительства при осуществлении деятельности обязаны применять государственные информационные системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, определенные уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

В иных случаях результат деятельности субъектов признается недействительным и подлежит применению соответствующих мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;

20) пункт 5 статьи 74 изложить в следующей редакции:

«5. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно с приложением исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений) подлежит обязательному учету местными исполнительными органами, осуществляющими функции в области архитектуры и градостроительства, в информационной системе государственного градостроительного кадастра.

Исполнительная геодезическая съемка не требуется при сдаче объектов собственником самостоятельно для объектов, указанных в подпунктах 4), 11), 13), 16), 17) и 19) пункта 2 статьи 60 настоящего Закона.»;

21) пункты 1 и 2 статьи 75-1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная корпорация «Правительство для граждан» в течение одного дня с момента получения от заявителя утвержденного акта приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта и исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений), декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту направляет одновременно:

1) в структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства по месту нахождения объекта, утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта и исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений);

2) в органы государственного архитектурно-строительного контроля по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии и заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту.

2. Местные исполнительные органы, осуществляющие функции в сфере архитектуры и градостроительства, до истечения одного рабочего дня с момента получения документов от Государственной корпорации «Правительство для граждан» проводят сверку на соблюдение заказчиком процедур, определенных правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур, и производят учет акта приемки в эксплуатацию посредством информационной системы государственного градостроительного кадастра.

По итогам сверки в случае установления несоответствия объекта строительства требованиям правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в течение одного рабочего дня с момента получения документов от Государственной корпорации «Правительство для граждан» письменно информируют об этом органы государственного архитектурно-строительного контроля и регистрирующий орган.

В случае отсутствия несоответствия в течение одного рабочего дня с момента получения документов от Государственной корпорации «Правительство для граждан» письменно информируют регистрирующий орган.».

7. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

в подпункте 19-7) статьи 9 слова «технических паспортов на объект кондоминиума и документов на земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом, а также на» заменить словами «кадастрового паспорта объекта недвижимости на многоквартирный жилой дом и».

8. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 7-1) и 11-1) следующего содержания:

«7-1) информационная система единого государственного кадастра недвижимости – информационная система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется настоящим Законом и Земельным кодексом Республики Казахстан;»;

«11-1) кадастровый паспорт объекта недвижимости – идентификационный документ, содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта недвижимости, а также идентификационные характеристики земельного участка, расположенного в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения, согласно форме, установленной уполномоченным органом по государственному регулированию и контролю деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества и центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами;»;

подпункт 25) исключить;

2) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Государственное техническое обследование недвижимого имущества

1. Необходимыми условиями государственной регистрации прав на недвижимое имущество являются внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество и государственное техническое обследование недвижимого имущества.

2. Государственное техническое обследование недвижимого имущества вновь созданного недвижимого имущества не осуществляется и кадастровый паспорт объекта недвижимости не оформляется.

Идентификационные и технические сведения недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество вносятся регистрирующим органом в информационную систему правового кадастра на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, подлежащего учету в структурных подразделениях соответствующих местных исполнительных органов.

В целях установления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными вновь созданного недвижимого имущества правообладатель вправе подать заявление в регистрирующий орган на выявление таких расхождений, по результатам которого оформляется заключение по форме, установленной уполномоченным органом.

Государственное техническое обследование недвижимого имущества, а также присвоение кадастрового номера недвижимому имуществу проводятся при изменении технических и (или) идентификационных характеристик недвижимого имущества в результате их реконструкции, перепланировки, переоборудования, за исключением случаев, когда изменения таких характеристик могут быть отражены в кадастровом паспорте объекта недвижимости без проведения государственного технического обследования недвижимого имущества, в том числе при изменении кадастрового номера, адреса, регистрационного кода адреса (при его наличии).

По результатам государственного технического обследования недвижимого имущества оформляется кадастровый паспорт объекта недвижимости, в котором отражаются выявленные изменения.

3. Порядок и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, проведения государственного технического обследования недвижимого имущества, порядок присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам недвижимости, а также формы сведений, обязательных для внесения в информационную систему правового кадастра, форма кадастрового паспорта объекта недвижимости определяются уполномоченным органом.».

3) статью 18-1 дополнить подпунктами 4-2) и 4-3) следующего содержания:

«4-2) разрабатывает и утверждает форму кадастрового паспорта объекта недвижимости по согласованию с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами;

4-3) разрабатывает и утверждает совместно с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами порядок ведения и пользования информационной системой единого государственного кадастра недвижимости;»;

4) в части второй пункта 3 статьи 39 слово «автоматизированной» исключить;

5) в пункте 2 статьи 58 слова «технического паспорта на объект недвижимости» заменить словами «кадастрового паспорта объекта недвижимости».

9. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

пункт 2 статьи 134 дополнить подпунктами 29), 30) и 31) следующего содержания:

«29) проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации);

30) проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней;

31) формирования и ведения государственного банка проектов строительства, а также предоставления технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной (проектно-сметной) документации из государственного банка проектов строительства.».

10. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

пункты 4 и 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4. Требуемый класс энергоэффективности указывается в задании на разработку проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) и кадастровом паспорте объекта недвижимости при регистрации прав на недвижимое имущество после ввода завершенного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта в эксплуатацию.

5. Класс энергоэффективности существующих зданий, строений, сооружений и его пересмотр устанавливаются в порядке, определяемом уполномоченным органом, по итогам проведения энергоаудита и указываются в кадастровом паспорте объекта недвижимости.

Заключение энергоаудита прилагается к кадастровому паспорту объекта недвижимости (зданий, строений, сооружений).».

11. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

статью 7 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) разрабатывает и утверждает правила ведения публичной кадастровой карты по согласованию с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными органами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и по государственному регулированию и контролю деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного технического обследования недвижимого имущества;».

12. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

1) часть первую пункта 7 статьи 15 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) данные о фактическом использовании мощности субъекта естественной монополии из объектов информатизации;»;

2) пункт 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«7. Выдача технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии по заявлению органов архитектуры и градостроительства осуществляется субъектом естественной монополии:

1) для технически несложных объектов – в течение двух рабочих дней;

2) для технически сложных объектов – в течение пяти рабочих дней.

Технические условия на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги выдаются на нормативный период проектирования, строительства и представляются органами архитектуры и градостроительства в государственный градостроительный кадастр.»;

3) статью 25 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

«6-2. Субъекты естественных монополий размещают и (или) актуализируют в автоматизированной информационной системе государственного градостроительного кадастра в машиночитаемом виде согласно формам, утвержденным уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства:

1) информацию о (об):

резерве;

установленной мощности и (или) емкости;

наличии свободных и доступных мощностей и (или) емкостей;

пропускных способностях сетей;

месте нахождения (с указанием наименования улиц населенного пункта);

протяженности;

количестве забронированных мощностей и (или) емкостей и их сроках бронирования;

количестве занятых мощностей и (или) емкостей, используемых в технологическом процессе для предоставления услуг конечным потребителям;

2) схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами Республики Казахстан.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года, за исключением подпункта 1), абзацев второго и третьего подпункта 3), подпункта 5), абзацев второго, третьего, четвертого, девятого, десятого, одиннадцатого, шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого подпункта 6), абзацев второго и третьего подпункта 7), подпунктов 11) и 12), абзацев четвертого и пятого подпункта 13), подпункта 14), абзацев четвертого и пятого подпункта 15), подпунктов 16), 17) и 18) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении девяти месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 апреля 2023 года

№ 221-VII ЗРК