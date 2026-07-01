Законодательство в сфере брака и семьи усовершенствуют в Казахстане

В Казахстане создана межведомственная рабочая группа для совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Об этом на заседании Правительства сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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Она отметила, что в Конституции четко закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. В этой связи Министерством культуры и информации ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи.

«С этой целью создана межведомственная рабочая группа с участием представителей государственных органов, научного и экспертного сообщества, членов Национальной комиссии, а также неправительственных организаций. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект», — сообщила Аида Балаева.

Кроме того, в религиозной сфере конституционный статус получает ряд действующих принципов. В частности, закреплены светский характер государства, равенство всех перед законом и принцип отделения религии от государства. Помимо этого, на конституционном уровне определен светский характер системы образования и воспитания, за исключением организаций духовного образования.