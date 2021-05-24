Журналистское расследование
Заложники равнодушия
Зарина Москау
Никаких документов на выданное жилье три года назад до сих пор нет, воду возят за километр, а в бураны топят снег, работы нет, а тяжелобольной педагог на пенсии мечтает помыться в ванной – таковы реалии казахстанцев, переселившихся в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в Айыртауский район Северо-Казахстанской области.
Между тем о стратегической значимости трудовой миграции внутри страны в своей статье «Независимость превыше всего» писал Президент РК Касым-Жомарт Токаев и подчеркивал, что к вопросу нельзя относиться безответственно и местные власти должны делать такую работу не для того, чтобы получить хорошую статистику, а с точки зрения интересов государства и народа.