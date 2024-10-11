Замглавы ФСМС привлечен к дисциплинарной ответственности

Ряд других руководителей фонда тоже наказали по итогам госаудита

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11 должностных лиц руководящего состава НАО «Фонд социального медицинского страхования» и его региональных филиалов привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита, сообщает Kazpravda.kz

Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила проверочные мероприятия в фонде в июле текущего года. По результатам был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации.

«В этой связи руководству Минздравая и ФСМС поручено рассмотреть ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию работы и допущенные нарушения. По итогам приняты решения о привлечении 11 представителей руководящего состава ФСМС и его региональных филиалов к дисциплинарной ответственности, в том числе одного из замглавы правления фонда », – сообщили в ВАП.

Исполнение других пунктов предписания по итогам госаудита находится на контроле ВАП, добавили аудиторы.