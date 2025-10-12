В южнокорейском Вонджу завершился престижный юниорский турнир серии ITF Juniors категории J300, который традиционно считается неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет, передает Kazpravda.kz
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы (23 ITF Juniors) уверенно подтвердил статус одного из лидеров мирового юниорского тенниса.
В финале первая ракетка Казахстана до 18 лет встретился с представителем Китайского Тайбэя — Куан Чеу Ченом, занимающим 41-ю позицию в мировом юниорском рейтинге. Ранее теннисисты уже пересекались на корте в рамках финального этапа юниорского Кубка Дэвиса осенью 2024 года, где казахстанец одержал непростую победу со счётом 7:6, 6:2.
Однако на этот раз борьбы не получилось. Зангар с самого начала матча продемонстрировал высочайший уровень игры, полностью контролируя ход встречи. Он агрессивно действовал на приёме, стабильно подавал и практически не оставил сопернику шансов. Финальный счёт — 6:2, 6:1 в пользу казахстанского теннисиста.
Этот титул стал для Нурланулы вторым подряд на харде, на прошлой неделе казахстанец выиграл турнир J200 в другом корейском городе Чхунчхон. Кроме того, победная серия Зангара на харде продлилась до 11 матчей из последних 11 игр.