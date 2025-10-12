В южнокорейском Вонджу завершился престижный юниорский турнир серии ITF Juniors категории J300, который традиционно считается неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы (23 ITF Juniors) уверенно подтвердил статус одного из лидеров мирового юниорского тенниса.

В финале первая ракетка Казахстана до 18 лет встретился с представителем Китайского Тайбэя — Куан Чеу Ченом, занимающим 41-ю позицию в мировом юниорском рейтинге. Ранее теннисисты уже пересекались на корте в рамках финального этапа юниорского Кубка Дэвиса осенью 2024 года, где казахстанец одержал непростую победу со счётом 7:6, 6:2.

Однако на этот раз борьбы не получилось. Зангар с самого начала матча продемонстрировал высочайший уровень игры, полностью контролируя ход встречи. Он агрессивно действовал на приёме, стабильно подавал и практически не оставил сопернику шансов. Финальный счёт — 6:2, 6:1 в пользу казахстанского теннисиста.

Этот титул стал для Нурланулы вторым подряд на харде, на прошлой неделе казахстанец выиграл турнир J200 в другом корейском городе Чхунчхон. Кроме того, победная серия Зангара на харде продлилась до 11 матчей из последних 11 игр.