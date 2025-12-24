Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни через территорию Казахстана будет перемещаться активный северо-западный циклон. Он принесет с собой снег, в южных регионах - осадки в виде снега и дождя.

26 декабря на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки. По республике прогнозируются метель, усиление ветра, в западных, южных регионах гололедные явления.

Однако уже 27 декабря на смену циклону придет холодный западный антициклон, который обусловит постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере страны до 25-30 мороза, на востоке до 22-30 мороза.