Результаты исследования применяемых антитабачных мер в Казахстане и сравнение ситуации со странами, принявшими стратегию по снижению вреда от табака, показывают, что пока еще в этом вопросе имеется ряд нерешенных проблем.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти исследования проводились общественным фондом «Стратегия» под авторским руководством его президента Гульмиры Илеуовой. По предоставленным ею сведениям, в стране действительно поменялось регулирование продаж, использование табачных и никотиновых продуктов. Во многом это стало возможным благодаря усиленному контролю, направленному на борьбу с курением. В частности, речь идет об ужесточении штрафов, увеличении акцизов, расширении списка запретительных норм – ограничении выкладки сигарет в местах­ продаж, введении возрастного порога на покупку табачных изделий, введении запрета на ввоз и продажу вейпов.

При этом, как сообщают авторы исследования, стабильность доли курящих наблюдается даже при жестком регулировании. Отмечается также рост интереса населения к электронным сигаретам и системам нагревания табака.

Опыт других стран, внедривших концепцию снижения вреда от табака, показывает, что ставка на альтернативные сигаретам бездымные табачные изделия позволяет снижать число реальных курильщиков. К примеру, в Великобритании зафиксирован рекордно низкий уровень курения на фоне легального вейпинга. Уровень курения в этой стране снизился приблизительно на 41% – с 20,2% в 2011 году до 11,9% в 2023-м. Ускоренное падение ежедневного курения при одновременной регуляции использования вейпов демонстрирует также Новая Зеландия.

Акцент в результатах исследования также сделан на просвещении населения, поскольку в отсутствии достоверной информации роль «учителя» на себя берет улица. В итоге запреты без информирования дают обратный эффект.