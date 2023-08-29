Как можно будет теперь переехать в столицу

В Казахстане готовят поправки в законодательство, которые позволят регулировать поток миграции в Астану. Такое решение поддержала заместитель премьер-министра – министр труда РК Тамара Дуйсенова, Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

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По ее мнению, на данный момент это правильное решение, потому что социальная инфраструктура столицы, в том числе школы, поликлиники, не готова. Увеличивать количество населения можно будет, когда в городе будут возможности для этого.

«На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным. К примеру, в одном доме могут жить по 5-6 семей, это плохая социальная ситуация. Нужно думать о том, смогут ли столичные поликлиники, школы принять такое количество граждан», - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания правительства РК.

Она отметила, что ограничения не будут касаться приезжающих на учебу, на работу в том случае, если вуз и работодатели будут обеспечивать их условиями проживания. Также ограничений не будет для тех, кто приехал краткосрочно отдохнуть, получить лечение.