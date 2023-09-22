Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы реализации новых проектов в сфере электроэнергетики, в том числе ВИЭ, обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Представители центральных госорганов и организаций доложили о мерах по развитию Национальной энергетической сети, запуску новых энергообъектов, модернизации и переводу действующих станций на газ. В частности, речь шла о строительстве ТЭЦ в Кокшетау и ТЭЦ-3 в Семее, парогазовых установок в Кызылорде и Туркестане, а также о модернизации Алматинской ТЭЦ-2, реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 и так далее. 

Кроме того, обсуждены проекты возобновляемых источников энергии, в частности, гидроэнергетики, и рассмотрены планы по сотрудничеству с иностранными инвесторами. 

По итогам совещания государственным органам даны необходимые поручения. 

#Правительство #ТЭЦ #Скляр #энергетика

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