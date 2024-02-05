Защитить инвестора

В Астане состоялся инвестиционный форум «Защита прав инвесторов», участие в нем приняли председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и посол США в РК Дэниел Розенблюм, а также судьи ВС, представители госорганов, международных организаций и инвесторы.

На заседании было отмечено, что Президент Казахстана Касым-­Жомарт Токаев в своих выступлениях говорил о дефиците инвестиций, сдерживающем рост экономики, необходимости реализации реформ в правосудии по обеспечению гарантий независимости, о важности обмена мнений среди экспертов, сотрудников госорганов, юристов и инвесторов. Он назвал судебную защиту фактором, определяющим уровень доверия участников рынка и успех страны в глобальной экономике, а прозрачную правовую систему – способной обеспечить защиту и повысить привлекательность для иностранных инвесторов.

К слову, за прошедший год Казахстан вошел в топ-50 стран мира по привлечению прямых иностранных инвестиций и занял лидирующую позицию среди постсоветских республик и в Центральной Азии, а также среди развивающихся государств без выхода к морю. А в 2022 году, при глобальном снижении потоков инвестиций на 12%, отмечается рост на 83% по чистым инвестициям в Казахстан.

– Заключены соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 50 государствами, – сообщил Роман Скляр. – Мы стараемся создать такие условия в стране, чтобы крупные промышленные группы и транснациональные корпорации выбирали Казахстан. Некоторые примеры успешной работы международных компаний у нас показывают такие предприятия, как KIA, Air Liquide, Pfizer, General Electric, Chevrolet, Alstom, Siemens, Orano, Linde Group и другие. Мы ожидаем расширения действующих и прихода новых мировых игроков на рынок РК. С нашей стороны мы создаем условия, открываем двери и возможности для реализации потенциала.

Вместе с тем Президентом поставлена задача удвоить объем национальной экономики до 450 млрд долларов к 2029 году. В данном контексте, добавил первый заместитель Премьер-министра, Казахстан заинтересован в привлечении не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций за этот период.

– Таким образом, вопрос привлечения инвестиций определен как основной фактор формирования новой экономической парадигмы Казахстана. Поэтому мы намерены и далее улучшать деловой климат страны, – отметил он.

Отдельного упоминания заслуживает то, что сейчас внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Например, в законодательстве насчитывается почти девять тысяч излишних требований для бизнеса. До конца года планируется отменить одну тысячу из них. А в результате автоматизации систем управления рисками, проверки будут назначаться без человеческого фактора, а их количество сократится в два раза.

– В декабре прошлого года Глава государства наделил особыми полномочиями Совет по привлечению инвестиций при Правительстве. Мы отошли от рекомендательного характера, теперь вопросы инвесторов решаются системно и приоритетно, без бюрократических проволочек. Расширение полномочий совета ускорило преодоление многих барьеров и правовых ограничений в реализации инвест­проектов. Теперь мы работаем по новой схеме взаимодействия с инвесторами по реализации их инициатив, когда, не дожидаясь запросов с их стороны, проводится постоянная ревизия реализуе­мых инвестиционных проектов для выявления проблемных воп­росов, – добавил Роман Скляр.

В свою очередь посол США в РК Дэниэл Розенблюм выразил удовлетворение форматом таких ежегодных встреч для обсуждения важных вопросов для иностранных инвесторов.

– Соединенные Штаты гордятся тем, что тесно сотрудничают с казахстанскими партнерами в укреплении правовой базы страны. Наша общая цель – содействие экономическому росту, привлечение инвестиций и создание рабочих мест. С первых дней независимости Казахстана иностранные инвестиции сыграли важную роль в раскрытии огромного потенциала углеводородного сектора страны и стимулировании экономического роста. Очевидно, что иностранные инвестиции будут оставаться важной частью стратегии роста страны, ориентированной на диверсификацию и инновации, – сказал посол.

Он особо отметил успешное завершение программы USAID по верховенству права в Казахстане.

– Программа за последние четыре года помогла улучшить правовую среду для защиты инвестиций и укрепить профессиональное развитие и независимость судебной власти Казахстана. За время своего существования проект значительно укрепил доверие инвесторов, судебные полномочия и арбитраж­ную систему в Казахстане. К заслуживающим внимания достижениям относится принятие рекомендаций к Правовому регулированию «О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства», обеспечивающих обязательное единообразие судебной практики, в частности при разрешении налоговых споров, – уточнил Дэниэл­ Розенблюм.

Между тем, по словам председателя коллегии по административным делам Верховного суда Аслана Тукиева, за 2,5 года поступило около 600 исков по административным и гражданским делам. Он отметил, что не все гос­органы смогли переключиться на новый подход взаимодействия с инвесторами в рамках административной юстиции.

– Определенных успехов уже добились, исключая устоявшийся тренд «псевдозащиты интересов государства», но есть проблемы для обсуждения в рамках форума, – отметил он.

Генеральный менеджер ТОО «Тенгизшевройл» Асет Курманбаев в понимание привлекательного инвестклимата включил стабильность права и его применения, уважение прав собственности и контрактов, отсутствие административных барьеров, экономическую стабильность, качественную инфраструктуру, отсутствие ограничений на ввоз иностранного капитала и технологий и наличие квалифицированной рабочей силы. Залогом успеха в строительстве правового государства и привлекательного инвестклимата он считает совместную работу государства, бизнеса и общества.

Инвестфорум прошел традиционно в атмосфере делового конструктивного взаимодействия. Его участники выразили уверенность в продолжении совместной работы в таком же ключе.