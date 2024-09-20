Затерянный подводный мир предстал на фото

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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Уникальную коллекцию затонувших сокровищ можно увидеть в Центральном государственном музее

фото предоставлено Центральным государственным музеем

Для ЮНЕСКО это относительно новое направление охранной дея­тельности: под эгидой международной организации средиземноморские страны берут под защиту подводное наследие человечества – а это несметные богатства, прежде всего в культурном и историческом аспектах.

Открывая фотоэкспозицию, посвященную проекту изучения раритетов, затопленных в разные периоды времени в глубинах Средиземного моря, директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич так охарактеризовал значимость крупной международной инициативы:

– Все мы знакомы и даже соприкасаемся с объектами Всемирного культурного и природного наследия. Но что такое подводное наследие и зачем его охранять? Это свидетельство нашей общей памяти. Тысячелетиями океаны, моря, озера и реки скрывают бесценное достояние, в значительной степени неизвестное и недооцененное. Сегодня эти артефакты находятся под угрозой разграбления и коммерческой эксплуатации, освоения прибрежных зон и морского дна, они ослаблены глобальным потеплением, подкислением и загрязнением воды.

В толще мирового океана покоятся свидетельства существования множества цивилизаций и судьбоносных исторических событий: затонувшие города, груженные сокровищами корабли, следы легендарных морских сражений. И, на самом деле, люди всегда интересовались этими ценностями и пытались их присвоить.

Известно, например, что еще в 1683 году осуществлялись попытки с помощью водолазного колокола добраться до затонувших кораблей Великой армады – грандиозная битва в Ла-Манше в 1588 году стоила Испании почти всего ее непобедимого флота. С изобретением водолазного снаряжения и мини-субмарин эти места стали еще более доступными для охотников за сокровищами.

Подводный мир археологи часто называют музеем бездны, где в первозданном виде сохраняются бесценные экспонаты. Эти «капсулы времени» позволяют сделать много важных открытий. Такая находка случилась в 2007 году. В подводной воронке Юкатана, в Мексике, был обнаружен один из древнейших на американском континенте скелетов – ему оказалось 13 тыс. лет. При исследовании ДНК девушки выяснилось, что первые люди попали в Америку из Азии, через Сибирь.

Конвенцию об охране подводного культурного наследия ЮНЕСКО 2001 года ратифицировали 76 стран. Международное соглашение декларировало защиту всех следов человеческого существования, имеющих культурный, исторический или археологический характер, частично или полностью находящихся под водой на протяжении не менее 100 лет.

А в 2021 году состоялась первая миссия под эгидой организации на континентальном шельфе Италии и Туниса. Точка на морской карте для экспедиции международной группы археологов была выбрана не случайно. На дне северо-западной части Сицилийского пролива, известного своими древними торговыми путями между Римом и Карфагеном, похоронено огромное количество кораблей.

Конкретно, банки Скерки – отмель посреди Средиземного моря – и вовсе легендарное место. На протяжении тысяч лет рифы в этом районе служили смертельной ловушкой для неосторожных мореплавателей. Впервые благодаря совместному проекту ученые смогли изучить местность в окружении подводной скалы и кладбище затонувших кораблей с помощью глубоководных аппаратов и роботов.

По данным ЮНЕСКО, на дне океанов и морей может покоиться около трех миллионов обломков погибших судов, а еще целые античные города и первозданные ландшафты. И каждый из этих объектов нуждается в изучении и охране. Конвенция обязывает участников сохранять их на месте нахождения и не допускать, чтобы они стали добычей кладоискателей.

Для Казахстана «морская» тема вов­се не из разряда отдаленных и романтических. Во-первых, потому что у государства есть собственная морская акватория, а во-вторых, имеются все основания считать, что его территория когда-то была частью мирового океана. А значит, как считает директор Цент­рального государственного музея РК Рашида Харипова, подводная археология заслуживает интереса.

– Фотовыставка о подводном наследии имеет большое значение, – говорит руководитель музея. – Археологические находки, сделанные в водах морей и океанов, дополняют представления об истории и культуре разных цивилизаций. И глубоководная археология – самое уникальное направление, которое в Казахстане не так развито. Но, думаю, выставка о культурном подводном наследии даст возможность оценить ее важность и начать научные поиски. Ведь мы знаем, сколько в результате трансгрессии и регрессии городов оказалось под водой, и на суше у нас находят остатки аммонитов, белемнитов и зубы акул. Все это заслуживает внимания ученых.

Но кроме музейной истории, подводный мир скрывает от человека знания, которые могли бы решить многие современные проблемы: например, как люди приспосабливались к повышению уровня моря и как на них влияло изменение климата. А цивилизованных подходов к вопросу использования этих источников может быть только два: изучать их и делать доступными самыми безопас­ными способами, либо защищать и оставить нетронутыми для потомков.

#выставка #фото #коллекция #Центральный музей #подводный мир

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