Реализация проекта ожидается уже в 2026 году

В рамках реализации поручения Главы государства по строительству в столице завода по переработке твердых бытовых отходов акиматом Астаны подписано инвестиционное соглашение с китайской компанией Shenzhen Energy Environment, сообщает Kazpravda.kz

Проект предусматривает создание высокотехнологичного комплекса по утилизации мусора. Объем инвестиций составит $180 млн. Об этом на заседании Правительства сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

«Новый завод позволит утилизировать 1,5 тыс. тонн отходов в сутки и генерировать 50 МВт электроэнергии. Строительно-монтажные работы начнутся уже в первом квартале следующего года, срок реализации проекта - 36 месяцев», – доложил аким.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству экологии совместно с акиматами трех городов республиканского значения начать строительство заводов по энергетической утилизации отходов в 2026 году.