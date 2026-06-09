В Астане пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

В Астане с целью приобщения жителей к здоровому образу жизни начинаются бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе под открытым небом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Бесплатные занятия будут проходить в парках столицы до начала сентября три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Время занятий — с 19:00 до 20:00 вечера. Для участия предварительная регистрация не требуется.
По словам организаторов, проект направлен на укрепление здоровья жителей любых возрастных категорий, формирование активного образа жизни и эффективное проведение свободного времени. Принять бесплатное участие в тренировках может любой житель города.
«Мероприятие полностью бесплатное. Достаточно лишь связаться по номеру call-центра и узнать точное месторасположение. Занятия проводят профессиональные тренеры», — рассказала пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.
Точное расписание тренировок и полная информация регулярно публикуются на официальном сайте и на страницах в социальных сетях Управления физической культуры и спорта Астаны.
Для дополнительной информации: Call-center +7 747 095 78 62.
Стоит отметить, что бесплатные занятия, которые проводят профессиональные тренеры по йоге, продлятся до 8 сентября.
Места проведения занятий:
* Район Есиль — парк «Жетысу»;
* Район Нура — Центральный городской парк;
* Район Алматы — парк «Жеруйык»;
* Район Сарайшык — Президентский парк;
* Район Байконыр — парк имени Ататюрка;
* Район Сарыарка — парк «Коктал».