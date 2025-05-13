АО «Жасыл даму» информирует о намерении оказать поддержку инновационному экологическому проекту ТОО «Technic Destroy», являющемуся ведущей компанией в области переработки электронных отходов на территории РК

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ТОО «Technic Destroy» было основано в 2009 году и является признанным лидером в сфере переработки отходов офисной и коммерческой техники в Казахстане. Компания уверенно заняла позиции на рынке переработки литий-ионных батарей, став первой в Центральной Азии, внедрившей специализированную производственную линию. В 2024 году предприятием было переработано более 3 000 тонн батарей и электронной техники.

Проектная производительность линии по переработке литий-ионных батарей составляет 300 кг в час, а общий объем перерабатываемого сырья превышает 500 тонн в год.

Планируемая поддержка со стороны АО «Жасыл даму» направлена на внедрение передовых и экологически безопасных технологий переработки, которые позволят существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды и укрепить потенциал Казахстана в области «зелёной» экономики.